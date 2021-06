Euro : l'UEFA refuse l'illumination du stade de Munich en arc-en-ciel

L'UEFA a refusé mardi le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour le match de l'Euro Allemagne-Hongrie mercredi (21 heures), pour protester contre une loi jugée discriminatoire récemment votée en Hongrie.

La Hongrie salue "une bonne décision"

La Hongrie a salué mardi "une bonne décision" après le refus de l'UEFA d'autoriser l'illumination du stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour le match de l'Euro Allemagne-Hongrie mercredi. "Dieu merci, les dirigeants du football européen ont fait preuve de bon sens (...) en ne participant pas à ce qui aurait été une provocation politique envers la Hongrie", a réagi le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto en marge d'une réunion avec ses homologues européens à Luxembourg, selon des propos transmis à l'AFP par son ministère.

La France "regrette" la position de l'UEFA

Le secrétaire d'Etat français chargé des affaires européennes Clément Beaune a dit lui "regretter" la décision de l'instance européenne. "Je crois que cela aurait été un symbole très fort", a-t-il déclaré à l'AFP. "On est au-delà d'un message politique, c'est un message de valeurs profondes", a-t-il estimé à son arrivée à une réunion avec ses homologues européens à Luxembourg. Clément Beaune a fait part de "la très forte préoccupation française" à propos de la loi récemment votée en Hongrie interdisant la "promotion" de l'homosexualité auprès des mineurs.

Neutralité politique et religieuse

"De par ses statuts, l'UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre", explique la confédération européenne dans un communiqué. "Etant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le parlement national hongrois -, l'UEFA doit refuser cette requête", ajoute-t-elle.

L'instance européenne, qui dit "comprendre que l'intention est également d'envoyer un message pour promouvoir la diversité et l'inclusion", accepte cependant l'idée et propose des dates alternatives pour l'illumination du stade en arc-en-ciel: "Soit le 28 juin - le Christopher Street Liberation Day (Gay pride locale, ndlr) - soit entre le 3 et le 9 juillet qui correspond à la semaine du Christopher Street Day à Munich", détaille-t-elle dans son communiqué.

Pas de sanction pour le brassard de Neuer

Par ailleurs, la Fédération allemande avait confirmé lundi que l'UEFA avait bien donné son feu vert au port d'un brassard de capitaine arc-en-ciel par le gardien de la Mannschaft, Manuel Neuer. L'instance européenne a fait savoir qu'elle ne voyait aucune raison de sanctionner l'Allemagne "considérant que ce geste promeut une bonne cause".

Neuer porte ce brassard "en signe d'adhésion de toute la Mannschaft aux valeurs de diversité, d'ouverture, de tolérance, contre la haine et les discriminations", a précisé le porte-parole de la sélection allemande.