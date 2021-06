Euro : la fiche de l'Allemagne, premier adversaire de la France

C'est le premier choc du "groupe de la mort" de l'Euro 2020. La France défie l'Allemagne chez elle à Munich pour son entrée en lice dans le tournoi, mardi soir à 21h. Une rencontre déjà capitale pour prendre une option dans un groupe F relevé, avec le Portugal. La France est désignée comme la grande favorite du tournoi, mais les Allemands vont chercher à redorer leur statut de grande nation du foot. Cela passe par une bonne performance contre les Bleus.

Palmarès de l'Allemagne 4 Coupes du monde (1954, 1974, 1990, 2014)

3 Euros (1972, 1980, 1996)

Classement FIFA : 12e

L'état de forme : des Allemands en plein doute

L'Allemagne se cherche encore un nouveau style de jeu affirmé, après sa désillusion à la Coupe du monde 2018 où elle avait été sortie dès le premier tour. La Mannschaft a connu d'autres défaites symboliques, contre l'Espagne en Ligue des nations en novembre 2020 (6-0) et à domicile contre la petite Macédoine du nord en qualifications pour le Mondial 2022 en mars dernier (1-2). Le sélectionneur Joachim Löw compte sur la relève du football allemand, dont le milieu Kai Havertz (22 ans), buteur de la dernière finale de Ligue des Champions avec Chelsea, pour redonner des couleurs à la sélection allemande. La Mannschaft s'appuiera également sur les cadres du Mondial victorieux en 2014, avec Thomas Müller (31 ans), Toni Kroos (31 ans) et l'emblématique gardien de la sélection, Manuel Neuer (35 ans).

Liste des 26 joueurs de l'Allemagne : 3 gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Bernd Leno (FC Arsenal)

10 défenseurs : Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern Munich), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta Bergame), Robin Koch (Leeds United), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

9 milieux de terrain : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (Bayern Munich), Thomas Müller (Bayern Munich), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

4 attaquants : Serge Gnabry (Bayern Munich), Timo Werner (FC Chelsea), Leroy Sane (Bayern Munich), Kevin Volland (AS Monaco)

Equipe type :

Au cours de sa large victoire en amical début juin face à la Lettonie (7-1), le sélectionneur Joachim Löw a présenté une équipe en 3-4-3, avec un certain équilibre entre les cadres et la jeune garde allemande. En défense, il pourrait aligner trois axiaux : Ginter, Hummels et Rüdiger. Kimmich, habituellement milieu mais formé au poste de latéral au Bayern, pourrait être titularisé en "piston" droit. Gosens, impressionnant avec l'Atalanta Bergame, devrait lui être aligné en "piston" gauche. Avec le forfait de Goretzka, les deux postes de milieux axiaux devraient être occupés par Kroos et Gündogan. En attaque, Thomas Müller pourrait débuter au poste d'avant centre avec Gnabry et Havertz.

Le 11 probable : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry

Comment ils se sont qualifiés à l'Euro ?

L'Allemagne s'est qualifiée en tête de son groupe des éliminatoires, devant les Pays-Bas, l'Irlande du nord, la Biélorussie et l'Estonie. Malgré un revers à domicile contre les Néerlandais (2-4), les Allemands ont nettement dominé ces qualifications avec sept victoires et 30 buts marqués. Le meilleur buteur de la Mannschaft, Serge Gnabry, avait inscrit huit réalisations.