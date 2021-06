Euro : du remplacement d'un joueur au forfait d'une équipe, le protocole Covid détaillé

C'est l'une des plus grandes appréhensions des équipes participantes à l'Euro 2020. Le virus du Covid-19 pourrait contrarier des sélections pendant leur aventure européenne. L'Espagne et la Suède regardent cette menace de très près, après les tests positifs de deux joueurs dans leurs rangs, dont le capitaine de la Roja Sergio Busquets, à quelques jours du début de la compétition. L'UEFA a renforcé son protocole sanitaire en cas de possibles contaminations durant l'Euro. Europe 1 vous le détaille.

Des remplacements possibles avant le premier match

Dans ce contexte de pandémie, l'UEFA prévoit des dispositions inédites à l'attention des joueurs. Jusqu'au premier match, il sera possible de remplacer un joueur en cas de "blessure ou de maladie graves", attestées médicalement, y compris en cas de contamination au Covid-19 ou de "cas contact". Les joueurs de champ et les gardiens concernés "pourront être remplacés avant le premier match de leur équipe", poursuit l'UEFA. "Un joueur qui a été remplacé sur la liste des 26 joueurs conformément à ces dispositions ne pourra plus y figurer", conclut l'organisateur de l'Euro. Un joueur positif au Covid devrait dès lors être contraint de quitter ses partenaires.

Des sélections élargies à 26

C'est pour offrir plus de sécurité aux équipes participantes que l'UEFA a élargi les listes à 26 joueurs au lieu de 23 par nation. Toutefois, lors des rencontres, chaque pays ne pourra inscrire que 23 joueurs sur la feuille de match, soit les 11 titulaires et 12 remplaçants. Trois joueurs assisteront donc au match depuis les tribunes, un paramètre délicat à gérer pour les sélectionneurs. Autre nouveauté : chaque équipe aura le droit d'effectuer cinq changements en cours de match, comme actuellement en Ligue des Champions et dans plusieurs championnats comme la Ligue 1. Cette règle est mise en place pour renforcer les rotations de joueurs, alors que le calendrier a été alourdi en raison de la pandémie.

Les joueurs testés avant les matches Chaque joueur de l'Euro devra réaliser un test PCR trois jours avant les matches. Mais l'UEFA n'a pas rendu la vaccination obligatoire. En équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps et son staff ont été vaccinés, tout comme Kylian Mbappé.

Besoin de 13 joueurs minimum

En cas de contamination dans une équipe, celle-ci devra au moins présenter 13 joueurs testés négatifs pour prendre part à une rencontre. "Si un groupe de joueurs d’une équipe est placé en quarantaine obligatoire ou à l’isolement sur décision d’une autorité nationale/locale compétente, le match se jouera comme prévu si l’équipe dispose d’au moins 13 joueurs (dont au moins un gardien) […], à la condition que tous les joueurs soient éligibles pour représenter l'équipe nationale et soient testés négatifs au Covid-19", précise l'instance européenne du football dans son règlement.

Un report du match selon les disponibilités

Si ce nombre minimum de 13 joueurs valides (dont au moins un gardien de but) n'était pas assuré, le match pourrait être reporté sous 48h, selon les disponibilités du calendrier. L'agenda de la compétition sera chargé, avec des matches en moyenne tous les quatre jours pour les équipes engagées. L'UEFA pourrait également décider de déplacer la rencontre reprogrammée dans un autre stade de la compétition.

La décision ultime : le forfait

Cas ultime : si malgré toutes les dispositions détaillées ci-dessus une équipe n'était pas en capacité de disputer la rencontre, "l'Instance de discipline de l'UEFA prendra une décision en la matière". Comprendre une défaite par forfait sur le score de 3-0 pour l'équipe nationale touchée par le virus.