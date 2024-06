Euro 2024 : les Bleus ont passé leur première nuit en Allemagne

Les Bleus ont été dignement accueillis mercredi à Paderborn dans le nord-ouest de l’Allemagne par une fanfare et des enfants scandant le nom de Kylian Mbappé. La ville s’est mise sur son 31, drapeaux bleu-blanc-rouge dans les magasins et abribus souhaitant la bienvenue aux bleus. Les joueurs de l’équipe de France ont découvert leur nouvel environnement et leur hôtel qui leur plait beaucoup.

Ils ont passé leur première nuit en Allemagne dans leur chambre individuelle entièrement décorée pour l’occasion. Sur la porte, figure un dessin de chaque joueur avec leur numéro de maillot : le 9 pour Giroud, le 10 pour Mbappé, le 14 pour Rabiot. Comme pour un sportif, le sommeil est sacré, les Français ont dormi dans un lit confortable équipé d’une couette où est inscrit le slogan "Fiers d’être bleus". L’hôtel, doté de vaste espaces et d’un grand jardin plait énormément à Kinsley Coman : "C’est bien, c'est un bon camp, il y a un espace détente, une salle de gym superbe, on est tranquille pour manger, il y a beaucoup d’espaces verts et cela me plait beaucoup".

"L’équipe est dans un bon état d’esprit, on y va pour gagner !"

Les Bleus se sont entrainés mercredi dans le stade de Paderborn, et une nouvelle séance est prévue jeudi devant un public annoncé en nombre dans cette enceinte que connait bien le défenseur du Bayern Munich Dayot Upamencano :"Je connais bien les stades allemands. D’ailleurs, j’ai déjà joué à Paderborn mais là on va jouer contre l’Autriche à Düsseldorf. On va tout faire, on va être prêt, l’équipe est dans un bon état d’esprit, on y va pour gagner !"

>> LIRE AUSSI - Euro 2024 : tout savoir sur le programme des Bleus avant la compétition

Les Bleus partiront dimanche à Düsseldorf avant leur entrée dans la compétition lundi face à l’Autriche, un adversaire sous-évalué estime Didier Deschamps.