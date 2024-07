Euro-2024 : le Turc Merih Demiral suspendu deux matches après son geste controversé, Ankara s'offusque

Le défenseur turc Merih Demiral, auteur d'une célébration controversée lors du 8e de finale de l'Euro-2024 contre l'Autriche, a été suspendu deux matches, a annoncé vendredi l'UEFA, une décision qualifiée d'"injuste" par la Turquie. Le joueur avait effectué le geste de ralliement des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque, après avoir marqué un de ses deux buts face aux Autrichiens.

Demiral a été suspendu "pour non-respect des principes généraux de conduite, pour violation des règles fondamentales de bonne conduite, pour avoir utilisé des événements sportifs pour des manifestations à caractère non sportif et pour avoir jeté le discrédit sur le football", a indiqué l'UEFA. Il sera donc privé du quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas samedi à Berlin, auquel le président turc Recep Tayyip Erdoğan a décidé d'assister.

"Nous condamnons la décision injuste et partiale de l'UEFA"

"Nous condamnons la décision injuste et partiale de l'UEFA, qui ne repose sur aucune base juridique et que nous considérons comme purement politique", a réagi le ministre turc des Sports Osman Askin Bak sur le réseau social X. "Nous continuerons à faire valoir nos droits par des moyens légaux contre ce double standard appliqué à notre pays et à notre footballeur", a-t-il ajouté.

Le geste de Demiral a provoqué des tensions diplomatiques entre la Turquie et l'Allemagne. La Turquie a convoqué mercredi l'ambassadeur d'Allemagne à Ankara pour protester contre les propos de la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, qui avait qualifié la célébration du joueur d'"inacceptable". L'Allemagne a répliqué le lendemain en convoquant l'ambassadeur de Turquie à Berlin.

Le président Erdogan a affirmé que Demiral n'avait fait que "manifester son enthousiasme", et plusieurs ministères turcs ont dénoncé l'enquête de l'UEFA et la réaction de la ministre allemande. Le ministère turc des Affaires étrangères a notamment vilipendé "les réactions politiquement motivées" et "en soi xénophobes des autorités allemandes envers M. Demiral".