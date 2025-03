Allemagne : l'époux de la femme grièvement brûlée dans un tram s'est rendu

L'homme suspecté d'avoir aspergé sa femme d'un liquide inflammable et mis le feu à ses vêtements s'est rendu ce lundi matin à la police de Gera, dans l'est de l'Allemagne. Le suspect avait fui après avoir commis son acte dimanche. La victime a été grièvement brûlée, son pronostic vital est engagé.

L'époux et agresseur présumé de sa femme aspergée d'un liquide inflammable et grièvement brûlée dimanche dans un tramway de l'est de l'Allemagne s'est rendu lundi matin aux autorités, a indiqué la police.

Cet homme de nationalité géorgienne "s'est présenté ce matin peu avant 9h00" à la police de Gera "et a été arrêté sans résistance", a annoncé la police régionale dans un communiqué.

"Chaque jour, plus de 140 femmes et filles sont victimes d'une agression sexuelle" en Allemagne

Le suspect était "connu des forces de police" qui étaient "déjà intervenues au domicile de cette famille il y a quelques semaines", a indiqué la même source.

Ce "crime horrible" est "vraisemblablement une tentative de féminicide", a commenté la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. En Allemagne, "il y a presque chaque jour un féminicide", écrit-elle. "Toutes les trois minutes, une femme ou une fille subit des violences domestiques" et "chaque jour, plus de 140 femmes et filles sont victimes d'une agression sexuelle" dans le pays.

Plusieurs patrouilles et un hélicoptère avaient été mobilisées la veille pour retrouver le suspect de 46 ans, qui avait fui après l'agression commise dans un tramway de cette ville située au sud de Leipzig, dimanche matin.

Après qu'il l'a aspergée d'un "liquide inflammable", il avait mis le feu aux vêtements de la femme, également âgée de 46 ans et de nationalité géorgienne. Les autres passagers ont alors appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence et l'agresseur présumé a profité de l'ouverture des portes pour s'enfuir.

L'enquête pour tentative de meurtre se poursuit

Secourue par le conducteur du tramway qui a éteint les flammes avec un extincteur, la femme a été transportée par hélicoptère vers un hôpital. Son pronostic vital est engagé, avait indiqué dimanche la police. L'enquête pour tentative de meurtre se poursuit après l'arrestation du suspect, avec appel à témoins.

Appelant à "plus de fermeté contre les auteurs" de féminicides, Nancy Faeser préconise "un système de protection et d'aide renforcé pour les femmes" et une mise en oeuvre plus large du bracelet électronique.

La lutte contre les violences faites aux femmes "doit aussi être un thème central pour le prochain gouvernement", ajoute-elle, alors que conservateurs et sociaux-démocrates négocient actuellement la formation d'une coalition gouvernementale.