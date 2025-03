Dépôts de brevets en 2024 : la France consolide sa deuxième place en Europe

Alors que l'année 2024 a été marquée par une stagnation du nombre de demandes de brevets dans le monde, la France, elle, a enregistré une hausse de 1,1%. L'Hexagone a conforté sa deuxième place en Europe et sa sixième place mondiale, selon l'Office européen des brevets (OEB).

Par les temps qui courent, les chiffres poussent à l'optimisme et ce n'est pas de refus. Si le nombre de demandes de brevets a marqué le pas en 2024, avec 199.264 demandes, soit quelque 200 de moins qu'en 2023, l'Europe a fait légèrement mieux et surtout la France a enregistré une hausse sensible.

10.980 demandes ont été déposées, soit une bonne centaine de plus que l'année précédente. "Malgré les incertitudes politiques et économiques, les entreprises et les inventeurs européens ont déposé plus de brevets l'année dernière, soulignant leurs prouesses technologiques et leur investissement continu dans la R&D", déclare António Campinos, président de l'Office européen des brevets (OEB).

Stellantis, Safran et L'Oréal, les trois entreprises françaises ayant déposé le plus de brevets

La France conforte ainsi sa deuxième place en Europe, derrière l'Allemagne (avec 25.033 demandes, en augmentation de 0,4% par rapport à 2023) et devant la Suisse (9.966 demandes, +3,2% par rapport à 2023). L'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) a publié ses données également et révèle que les deux entreprises qui ont déposé le plus de brevets en France en 2024 ont été, comme en 2023, Stellantis et Safran.

C'est le groupe L'Oréal qui occupe la troisième place. Les données de l'OEB, elles, mettent aussi en valeur le groupe spécialisé dans l'aéronautique Safran, mais également l'équipementier automobile Valeo ainsi que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Toujours selon l'OEB, Sanofi fait son entrée dans le top 50 mondial, ce qui porte à quatre le nombre d'entreprises françaises dans les 50 premières places mondiales.

La région parisienne, centre de gravité de l'innovation en Europe

Le détail des chiffres de l'Office européen des brevets souligne aussi l'importance de l'Île-de-France dans l'innovation en Europe. En effet, c'est en région parisienne que la majorité des brevets ont été déposés l'année dernière, soit 7.139 demandes. Un chiffre lui aussi en augmentation, de 3,3%.