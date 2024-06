Euro 2024 : le retour triomphal de N'Golo Kanté en équipe de France

De retour pour cet Euro en équipe de France après deux ans d'absence et un exil en Arabie saoudite (Al-Ittihad), N'Golo Kanté est toujours le "chouchou" du public français, mais aussi celui des joueurs de sa propre formation. Le champion du monde 2018 a retrouvé les Bleus par la grande porte avec sa prestation fantastique contre les Autrichiens (1-0) lors du premier match des Bleus dans la compétition, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers, comme le milieu de terrain Adrien Rabiot. "Il est épatant avec tout ce qu'il fait sur le terrain. C'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Bien évidemment, on ne peut être que content de l'avoir avec nous", a déclaré le milieu de terrain de la Juventus.

"Ça fait plaisir de retrouver mes capacités"

Pourtant, on aurait pu croire que N'Golo Kanté était perdu pour le football de haut-niveau après deux ans sans porter le maillot bleu. Les blessures, l’exil en Arabie Saoudite, rien ne permettait de croire à un tel destin pour l'homme aux 56 sélections en équipe nationale. À 33 ans, le retour n’a que plus de saveur. "Ça fait plaisir de retrouver mes capacités et de me sentir bien. Il y a pas mal d'éloges, mais le travail, on le fait ensemble, on se bat ensemble", a rapporté le joueur français au micro d'Europe 1. Et des bons résultats, N’Golo Kanté peut se vanter d’en avoir. Porte-bonheur des Bleus en compétition officiel, avec seulement deux défaites en 37 matches, il a aussi remporté quatre de ses cinq affrontements face aux Pays-Bas.