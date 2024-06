La Belgique, battue par la Slovaquie en ouverture, s'est relancée dans la course au 8e de finale de l'Euro en battant la Roumanie 2 à 0 samedi à Cologne. Rapidement lancés par un but de Youri Tielemans (2e), les Diables Rouges ont dû attendre la fin de match pour doubler la mise par Kevin De Bruyne (80e). Ils rejoignent les trois autres équipes du groupe E au nombre de points (3) et affronteront l'Ukraine lors du dernier match.