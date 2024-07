Euro 2024 : les Bleus, malgré leur manque d'efficacité, comptent trouver la solution face à la Belgique

En huitième de finale face à la Belgique, ce lundi à 18 heures, l'équipe de France doit retrouver son efficacité face au but. Mais malgré une maladresse maladive devant les buts, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont persuadés de pouvoir battre "Les diables rouges".

"C'est une nouvelle compétition dans la compétition"

Lors du dernier entraînement à Paderborn, les Bleus ont été nettement plus efficaces devant les buts. D'ailleurs, les Belges n'affichent pas plus de garanties. Eux aussi ont fini deuxième de leur groupe. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont même été sifflés par leurs supporters. Pour Didier Deschamps, ce match à élimination directe, c'est comme si on repartait de zéro. Les Bleus doivent désormais se faire confiance.

"C'est une nouvelle compétition dans la compétition, puisque là, il n'y a pas de rattrapage possible ou quoi que ce soit. Donc, c'est de fait avoir une efficacité. Après, ce n'est pas de faire une fixation là-dessus, mais évidemment, c'est une donnée importante". Et pour se qualifier, il y a Kylian Mbappé.

Après avoir marqué sur pénalty contre la Pologne lors du dernier match de la phase de poule, le capitaine des Bleus espère monter en puissance malgré son masque qui le gêne encore beaucoup. L'autre atout de l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann : 132 sélections et 44 buts avec la sélection. Le Mâconnais devrait faire son retour comme titulaire ce soir. Encore une fois, les Français espèrent jouer un mauvais tour aux Belges, comme lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2018.