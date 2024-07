Euro 2024 : «À l'époque, nous avions des joueurs différents» : Kylian Mbappé pas tendre avec ses coéquipiers

Un capitaine devrait-il dire ça ? Jeudi, à la veille du quart de finale de l'équipe de France face au Portugal, à l'Euro 2024, Kylian Mbappé ne s'est pas montré très tendre avec ses coéquipiers. Interrogé sur le jeu peu emballant des tricolores depuis le début de la compétition, il a reconnu ne pas être, lui-même, à 100% de ses capacités.

Mais s'agissant de son attitude différente sur le terrain et des difficultés qu'il rencontre à multiplier les appels dans la profondeur, comme il en a l'habitude, le nouveau joueur du Real Madrid, beaucoup plus statique et loin du but sur le pré, a livré une explication étonnante. "Un attaquant doit s'adapter à toutes les situations. Beaucoup de gens font référence au jeu qu'on avait lorsque je suis arrivé en sélection, mais à l'époque, nous avions des joueurs différents. Je pense à un joueur comme Paul Pogba. Avec lui, tu as juste à baisser la tête, à courir et faire un appel, tu sais que le ballon arrivera dans tes pieds. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être qu'on peut moins jouer en profondeur parce que ça ne correspond pas à leurs caractéristiques".

Peu de remise en question

Entre les lignes, Kylian Mbappé ne souhaite donc pas accepter l'idée qu'il puisse être moins performant. Peu de remise en cause de la part du capitaine des Bleus qui fait comprendre qu'il ne courra pas pour rien sur le terrain et qu'aucun appel ne sera réalisé si ses coéquipiers ne le cherchent pas dans la profondeur.

Or c'est parfois une course dans le vide qui peut justement créer des espaces et du déséquilibre, ce qui manque cruellement à cette équipe de France. Et si la situation devait mal tourner ce vendredi soir à Hambourg face aux Portugais, l'attitude solitaire, parfois égoïste de Kylian Mbappé pourrait à nouveau faire couler beaucoup d'encre.