Équipe de France féminine de football : à 35 ans, Amandine Henry annonce sa retraite internationale

La milieu de terrain et ex-capitaine des Bleues Amandine Henry, 109 sélections, a annoncé dimanche sur son compte Instagram prendre sa retraite internationale à 35 ans. "J'ai eu l'immense honneur de porter ce maillot, la fierté de défendre nos couleurs avec ferveur et le bonheur de partager des moments inoubliables avec mes coéquipières !", écrit la joueuse, qui a participé aux Jeux olympiques cet été avec l'équipe de France, éliminée en quart de finale par le Brésil (1-0). Amandine Henry avait été la plupart du temps remplaçante pendant le tournoi olympique, hormis contre la Nouvelle-Zélande (victoire 2-1), où elle portait le brassard de capitaine.

"À jamais une légende de l'Équipe de France"

Native de Lille, Henry a commencé sa carrière professionnelle sous les couleurs du FC Hénin-Beaumont avant de rejoindre l'INF Clairefontaine puis l'Olympique lyonnais, où elle a bâti son palmarès (sept Ligue des champions et 14 titres de championne de France). Elle aura également joué au cours de sa riche carrière aux États-Unis (Portland Thorms, Angel City et Utah Royals), ainsi que quelques matches en prêt au Paris SG et à Lille. Elle porte actuellement les couleurs de Toluca, au Mexique.

"Merci Amandine pour tout ce que vous avez apporté au football féminin et pour avoir inspiré tant de jeunes joueuses ! Bonne continuation dans vos prochains défis !", a posté sur le réseau social X le ministre des Sports Gil Avérous. "À jamais une légende de l'Équipe de France. Merci pour tout ce que tu as apporté aux Bleues Amandine", a réagi sur X le compte officiel des Bleues. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine Laurent Bonadéi, qui doit annoncer jeudi la liste des joueuses devant participer à deux matches amicaux contre la Jamaïque (25 octobre) et la Suisse (29 octobre), comptait sur les cadres de l'équipe de France, dont Henry, selon une source proche des Bleues.