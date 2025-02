Entre amateurs et professionnels, l’Enduropale lance les festivités sportives au Touquet

Des motos, du bruit et beaucoup de sable. L'Enduropale du Touquet doit se dérouler pendant trois jours. Cet événement sportif réunit un peu moins de 3.000 pilotes de motocross. Avec plusieurs courses, des coureurs professionnels ou amateurs de motos et de quads. Plus de 600.000 spectateurs sont attendus sur place.

Des moteurs qui vrombissent et du sable dans les yeux. La 50e édition de l'Enduropale commence ce week-end, au Touquet. Dans le public, Mathieu vient chaque année observer les performances des pilotes. "C'est la plus grande course sur la plage dans le monde", affirme-t-il.

"La première difficulté, forcément, c'est le départ"

Trois heures à tenir dans des conditions terribles. C'est comme si vous alliez faire un marathon de trois heures dans les dunes. Ce qui est beau, c'est la volonté des pilotes. Il y en a qui tiennent et il y en a beaucoup qui cassent aussi leur moto". Et on voit leur déception dans leur regard, ajoute-t-il.

À quelques mètres de là, Jérémy, casque sous le bras, participe pour la troisième fois à l'Enduropale : "Pouvoir rouler à plus de 100km/h sur une ligne droite à perte de vue, c'est une sensation de liberté. C'est une folie. La première difficulté, forcément, c'est le départ. Il faut toujours regarder ce qui se passe avant parce qu'on est rapidement bloqué et puis on en prend plein la tête. Manger du sable, c'est le cas de le dire", plaisante-t-il au micro d'Europe 1.

Mais ce qui me plaît surtout, poursuit-il, c'est qu'on roule avec les meilleurs. Car l'Enduropale est l'un des seuls événements sportifs où professionnels et amateurs se mélangent.