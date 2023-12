«On parle anglais du matin au soir» : au Touquet, les touristes britanniques sont à l'honneur

Les Hauts-de-France attirent de plus en plus. Au cours de cette année 2023, la région a battu un record de fréquentation touristique. D'après une étude de l'Insee, plus de 10 millions de nuitées y ont été enregistrées durant l'année, avec une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. La région a surtout profité du retour des touristes britanniques, comme au Touquet, où ces derniers se sentent particulièrement bien.

"C'est un super endroit"

Dans ce bar, Leslie et Graham trinquent aux vacances. Ce couple est originaire de Leeds et séjourne une semaine au Touquet. "On vient faire une pause, passer le Nouvel An ici. On se balade sur le front de mer. Les gens sont sympa, on mange très bien et le vin est excellent cette année", explique Leslie au micro d'Europe 1. "On adore. C'est un super endroit", renchérit son compagnon.

C'est un véritable afflux de touristes outre-Manche qu'a constaté Alexandre, serveur dans cet établissement. "Ils partent moins loin de chez eux. Et là, c'est vrai que depuis l'après Covid, ils restent plus près des côtes britanniques." Forcément, la Coupe du monde de rugby y est pour beaucoup avec des hôtels parfois remplis à 70 % d'Anglais.

Céline, la directrice du Bristol de la commune est ravie : "Tous les jours, du matin au soir, on parle anglais à l'hôtel. C'est une clientèle qui est très agréable, bon enfant. On en a besoin ici au Touquet". Et on espère les voir encore plus nombreux cet été, ajoute cette responsable. Avec les Jeux Olympiques, certains seront forcément de passage par ici.