Affaire suédoise, performances médiocres, non-sélection en Bleu... Comment Kylian Mbappé peut-il remonter la pente ?

Après la défaite ce mercredi en Ligue des champions face à Liverpool avec le Real Madrid (2-0) et une nouvelle performance très décevante, Kylian Mbappé est vivement critiqué. L'attaquant de la "Casa Blanca" a même fait réagir, ce jeudi, une grande légende du football français : Michel Platini. L'ancien capitaine de l'Équipe de France trouve que Kylian Mbappé est "perdu sur le terrain". Depuis plusieurs mois déjà, le natif de Bondy n'est pas en forme et ses prestations ne sont pas à la hauteur de son talent.

Hormis l'aspect sportif très compliqué pour le capitaine de l'Équipe de France, non-sélectionné deux fois d'affilée avec les Bleus de Didier Deschamps, sa vie en dehors des terrains est également très scrutée. L'affaire en Suède en est bien la preuve. Après un passage de Kylian Mbappé et ses proches dans le centre de Stockholm en octobre, le joueur serait "accusé" selon le média suédois Expressen de "viol", mais sous le statut de "raisonnablement suspect", soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

En plus de tout cela vient s'ajouter le litige avec son ancien club : le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé réclame en effet 55 millions d'euros de salaires et autres primes impayées au club de la capitale. Entre ses performances sportives pointées du doigt et ses problèmes en dehors du terrain, Kylian Mbappé traverse sûrement la période la plus compliquée de sa carrière. De quoi l'atteindre sur le plan mental, une question souvent sous-estimée chez les sportifs de haut niveau. L'attaquant du Real Madrid pourra-t-il déjà commencer à remonter la pente ce dimanche lors de la réception de Getafe en championnat ?

"Le football est terrible"

Les stars du ballon rond sont sans cesse exposées à une pression folle qu'ils parviennent, pour les plus grands, à surmonter. Bien qu'il soit un immense champion, Kylian Mbappé reste malgré tout humain et les problèmes finissent par l'atteindre. Raison pour laquelle, il a été défendu par son sélectionneur en conférence de presse lors du dernier rassemblement des Bleus : "Laissez-le tranquille". Mais alors comment sortir la tête de l'eau pour le champion du monde 2018 ?

"Cela passe par l'accompagnement de l'entraîneur, du staff, de ses coéquipiers et du club dans son ensemble", explique Alain Giresse, ancien footballeur et consultant Europe 1. "Et puis évidemment l'entourage personnel. Il faut qu'il prenne conscience de la situation et doit se dire : 'Il faut se reprendre en main et presque repartir à zéro'". L'ancien milieu de terrain, qui a remporté le premier Euro de l'Équipe de France en 1984, confesse que la vie de footballeur n'est pas faite uniquement de réussite : "Le football est terrible. Il peut être formidable, mais il y a des revers qu'on ne peut pas prévoir".

De son côté, l'ancien footballeur Maxime Bossis estime que Kylian Mbappé ne doit pas brûler les étapes : "Il ne faut pas qu'il essaye de revenir trop vite. Il doit se fixer des étapes abordables pour aller mieux. À 25 ans, on ne peut pas perdre toutes ses qualités du jour au lendemain". L'ex-défenseur central, également victorieux lors de l'Euro 1984, confie que Kylian Mbappé pourrait choisir un autre agent que sa mère, afin de dissocier le football et son entourage proche : "Il devrait peut-être séparer le côté familial et le côté professionnel. Cela pourrait être une bonne chose".

"Kylian Mbappé doit retrouver une source de motivation"

Si marquer des buts peut être un remède à ses problèmes, il existe d'autres solutions. Anthony Mette, docteur en psychologie et auteur du livre Les 10 secrets du mental des champions (aux éditions ‎DE BOECK SUP), indique que Kylian Mbappé doit entreprendre un travail sur lui-même : "Il doit se retrouver une source de motivation. Il a déjà gagné beaucoup de choses en tant que joueur. Il doit se demander : 'Quelle personne je veux être ?' au lieu de 'Quel joueur je veux être'". Et cette réflexion doit passer par un travail mental : "Quand Mbappé a un problème à la cheville, il va voir un médecin spécialiste de la cheville. Alors s'il a un problème psychologique, il faut aller voir un psychologue". Avant d'ajouter : "Il faut qu'il accepte d'être suivi".

Selon le spécialiste en psychologie du sport et de la santé, la priorité pour l'attaquant du Real Madrid n'est pas de penser uniquement au football, mais de se trouver une nouvelle source d'inspiration : "Ce qui est essentiel, c'est de faire d'autres choses que de jouer au football. Il est important également de se nourrir intellectuellement. Je vois beaucoup de joueurs se lasser du football après 26, 28 ans parce que le sens de la vie a changé pour eux et le foot n'est plus suffisant. Ils essayent de trouver de la motivation ailleurs, par exemple dans la vie de famille."