Tour de France : Vingegaard mate Pogacar au sprint au Lioran

Jonas Vingegaard a remporté la 11e étape du Tour de France mercredi au Lioran après un combat de titans avec Tadej Pogacar, qu'il a devancé au sprint dans la station de ski du Cantal. Le Danois grappille une seconde au classement général et revient à 1:14 de Pogacar qui a attaqué dans le pas de Peyrol, à 32 kilomètres de l'arrivée pour prendre jusqu'à 40 secondes d'avance.

Mais le Slovène, qui a pris tous les risques dans cette étape courue sur un rythme infernal, a été rattrapé par Vingegaard dans l'ascension suivante, le col du Perthus, où le Slovène a tout de même pris les huit secondes de bonifications au sommet (cinq pour Vingegaard) en battant difficilement son rival au sprint.

Vingegaard bat son rival pour la première fois dans un sprint

Les deux hommes ont alors parcouru ensemble les derniers kilomètres de l'étape. Et c'est Vingegaard qui, pour la première fois, a battu dans un sprint son grand rival, au punch supérieur mais qui avait l'air plus fatigué dans le final. Elle lui apporte dix secondes de bonifications, contre six à Pogacar. Cette victoire de Vingegaard, sa quatrième dans une étape du Tour de France, a de quoi donner beaucoup de confiance voire un avantage psychologique au double vainqueur sortant.

Car le leader de Visma-Lease a bike, très ému à l'arrivée, a confirmé qu'il était revenu à un très haut niveau et il n'a jamais paniqué pour enrayer les offensives pleines de panache de son adversaire. "C'est beaucoup d'émotions, revenir de cette chute (au Tour du Pays basque début avril), ça signifie beaucoup pour moi. Tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, je n'aurais jamais pu réussir sans ma famille", a-t-il déclaré, en larmes.

Classement général du Tour de France après la 11e étape, courue mercredi entre Évaux-les-Bains et Le Lioran : 1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 45 h 00:34. 2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) à 1:06. 3. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 1:14. 4. Primoz Roglic (SLO/RBH) 2:15. 5. João Almeida (POR/UAD) 4:20. 6. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 4:40. 7. Mikel Landa (ESP/SOQ) 5:38. 8. Adam Yates (GBR/UAD) 6:59. 9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 7:09. 10. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 7:36.

Evenepoel troisième de l'étape, devant Roglic

Remco Evenepoel est arrivé troisième de l'étape, à 25 secondes du vainqueur, et conserve la deuxième place au général à 1:06 de Pogacar. Le Belge était accompagné par Primoz Roglic, le quatrième cador de ce Tour. Mais le Slovène a chuté dans une petite descente à l'approche de la flamme rouge.

Il a tout de même réussi à franchir la ligne en quatrième position, à 55 secondes de Vingegaard. En vertu de la règle gelant les temps dans les trois derniers kilomètres en cas de chute ou d'incident technique, il a été requalifié dans le même temps qu'Evenepoel et reste quatrième avec 2:15 de retard sur le maillot jaune. Le cinquième, le Portugais Joao Almeida, coéquipier de Pogacar chez UAE, est déjà très loin, à 4:20 de son leader.

Bardet célébré par ses supporters dans son virage

"Bardet premier ministre" : des centaines de personnes se sont réunies dans le pas de Peyrol à l'occasion de la 11e étape du Tour de France mercredi pour rendre hommage à l'Auvergnat Romain Bardet, qui dispute sa dernière Grande boucle.

Arrivés très tôt mercredi, pour certains dès 7 heures du matin voire la veille, les fans du coureur de la Dsm-firmenich ont transformé le dernier virage de la montée du pas de Peyrol en kop de supporters. Munis de pancartes et entonnant des chants à sa gloire, les supporters présents ont célébré un des meilleurs coureurs français du XXIe siècle, deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017.