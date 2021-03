Bernard Laporte : "Le XV de France est capable" de remporter le Tournoi des Six Nations

INTERVIEW

Le XV de France a l'occasion de remporter le Tournoi des Six Nations pour la première fois depuis 2010 ce vendredi soir à l'issue du match face à l'Ecosse (21 heures). Mais pour cela, la victoire ne suffira pas pour les Bleus du rugby. Les hommes du sélectionneur Fabien Galthié devront s'imposer avec une marge minimale de 21 points et marquer au moins quatre essais pour soulever le trophée. "Ce ne sera pas facile mais cette équipe est capable de le faire", a estimé Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby (FFR), vendredi soir sur Europe 1.

"Je suis confiant"

"On fait de la compétition pour ces matchs-là", a poursuivi l'ancien sélectionneur du XV de France. "Comme tout supporter de l'équipe de France, je suis très excité de voir ce match et je suis confiant aussi." "Je pense que notre équipe est capable de le faire", a-t-il martelé, tout en reconnaissant que "l'équipe d'Écosse était une bonne équipe".

Pour aller chercher cette victoire dans la compétition, les Bleus peuvent s'inspirer de leur dernière performance face au Pays de Galles (32-30), a souligné Bernard Laporte. "Quand Paul Willemse a été exclu, je ne pensais pas que cette équipe serait capable d'inverser la vapeur", a-t-il reconnu. "On était menés au score et en infériorité numérique. Et là, paradoxalement, un effet s'est créé. Ils se sont ressaisis, resserrés..." Pour le président de la FFR, pas de doute, "il faudra faire la même chose face à l'Ecosse pendant 80 minutes si on veut relever ce challenge". Un très beau défi pour une équipe jeune avec une moyenne d'âge de 26 ans.