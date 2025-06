EN DIRECT - Roland-Garros : la deuxième semaine du tournoi débute

Le tournoi de Roland-Garros entre dans sa deuxième semaine de compétition. Au programme notamment des prochains jours : le premier test de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Suivez notre direct.



Qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros sans perdre un set, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka va connaître un premier gros test mardi face à la Chinoise Zheng Qinwen (7e), championne olympique l'été dernier sur la terre battue parisienne. Suivez notre direct.

Les informations à retenir : Premier test en vue pour Sabalenka face à Zheng

Iga Swiatek revient de loin

Carlos Alcaraz rejoint Tommy Paul en quarts

La Bélarusse de 27 ans l'a annoncé dès sa première conférence de presse porte d'Auteuil : "à ce stade de ma carrière, ce qui compte c'est de gagner des titres". Triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024), Sabalenka est à la poursuite d'un premier titre à Roland-Garros et a jusque-là connu un début de tournoi idéal, n'ayant passé que 5 heures et 16 minutes sur les courts.

Lors de sa partie la plus accrochée, dimanche face à l'Américaine Amanda Anisimova (16e), la Bélarusse a été d'une sérénité impressionnante, notamment pour écarter deux balles de break à 5-5 dans la première manche. Depuis le début du tournoi, Sabalenka se félicite de son niveau sur terre battue, une surface sur laquelle elle se sent "plus forte que jamais", notamment grâce aux progrès réalisés dans ses déplacements.

Le niveau devrait se corser en quart de finale mardi, face à Zheng Qinwen. Finaliste de l'Open d'Australie et des Finales WTA en 2024, saison durant laquelle elle s'est révélée, la Chinoise de 22 ans a réalisé un début de saison timide.

Mais son sacre olympique sur la terre battue parisienne l'été dernier fait de la septième joueuse mondiale une outsider de premier choix. "J'ai gagné la médaille d'or l'année dernière, mais je ne me sens pas comme la tenante du titre ici", a tempéré en conférence de presse "Queen Wen".

Victorieuse au bout de l'effort de la Kazakhe Elena Rybakina (11e), vaincue 1-6, 6-3, 7-5 en 2h28, l'ex-N.1 mondiale Iga Swiatek peut toujours devenir la première femme à remporter quatre Roland-Garros consécutifs. "Je pense que j'avais besoin de ce genre de victoire, pour sentir que je suis capable de gagner sous la pression", a-t-elle savouré en conférence de presse.

Redescendue cette année au cinquième rang du classement WTA et sevrée de trophée depuis son dernier sacre à Roland-Garros en 2024, Swiatek a été surclassée dans le premier set, passant tout près d'un humiliant 6-0. Le break d'entrée dans la deuxième manche aurait pu l'assommer, mais dans un sursaut d'orgueil, la Polonaise a refait son retard puis pris l'avantage avec un jeu blanc sur le service de Rybakina pour embarquer la Kazakhe dans un troisième set.

La native de Varsovie a finalement fait le break décisif à 5-5 dans le dernier acte avant de conclure sur sa deuxième balle de match. Elle affrontera en quarts l'Ukrainienne Elina Svitolina (14e), qui a fait tomber l'Italienne Jasmine Paolini.

Dans le tableau masculin, le tenant du titre Carlos Alcaraz (2e) a encore dû lâcher un set avant de s'imposer sur le Central contre Ben Shelton (13e), demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier, comme lors des deux précédents tours. L'Espagnol l'a emporté 7-6 (10/8), 6-3, 4-6, 6-4, en 3 h 19 min, après avoir sauvé trois balles de premier set.

"Cela aurait été encore plus dur si je l'avais perdu", a reconnu l'Espagnol, conscient que son plan de jeu "plus agressif" contre le puissant américain l'a contraint à "commettre quelques erreurs". Il affrontera mardi en quarts un autre Américain, Tommy Paul (12e), qui a dominé dimanche midi l'Australien Alexei Popyrin (25e) 6-3, 6-3, 6-3.