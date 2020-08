EN DIRECT - Ligue des champions : suivez le quart de finale Manchester City-Lyon

EN DIRECT

Qui de l’OL ou de Manchester City décrochera le dernier ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions ? Les Lyonnais espèrent créer l’exploit contre les Citizens, largement favoris. Le vainqueur de la rencontre retrouvera dans le dernier carré le Bayern Munich, qui a été sans pitié face au Barca vendredi soir (8-2).

Manchester City 0 – 0 Lyon La rencontre est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1, jusqu'à 23h30.

Le coup d'envoi est donné ! C'est parti pour ce dernier quart de finale. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes de l'épidémie de coronavirus. Le vainqueur de la rencontre affrontera le Bayern Munich mercredi. En cas de victoire, les Lyonnais se qualifieraient pour les demi-finales de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire.

Le point sur les compositions. Déjà titulaire contre la Juventus en huitièmes de finale, Karl Toko Ekambi a une nouvelle fois été préféré à Moussa Dembélé, qui est remplaçant. Le Camerounais est à la tête de l’attaque lyonnaise, au côté de Memphis Depay. Un temps incertain, à cause d’une cheville légèrement souffrante, Houssem Aouar tiendra malgré tout sa place.

Du côté de Manchester City, Benjamin Mendy débutera la rencontre sur le banc. Cancelo est titulaire au poste de latéral gauche. Riyad Mahrez est remplaçant. Au milieu de terrain, Gündogan a été préféré à David Silva.

Les équipes : Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Cornet - Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes - Memphis Depay, Toko Ekambi. Manchester City : Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus

Le point sur Lyon : les Lyonnais vont-ils réaliser un deuxième exploit dans le Final 8 de la Ligue des champions ? Après avoir créé la surprise en décrochant sa qualification pour les quarts de finale malgré une défaite contre la Juventus (2-1), l’OL voit arriver sur sa route un nouveau gros morceau : Manchester City. Pour les Lyonnais, la marche est haute. Mais ce format de compétition, adapté à cause de la crise du coronavirus, avantage les équipes les plus faibles. Car sur un match sec, tout peut arriver. Mais Lyon n’a que peu de certitudes. Finalement classés 7e de Ligue 1 après l’arrêt du championnat en mars, ils ont perdu leurs deux matches joués depuis la reprise, en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, puis contre la Juve, vendredi dernier.

En attaque, Lyon est à la peine, ne se procure que de rares occasions et doit trop souvent s’en remettre au seul talent de son capitaine Memphis Depay. Pour se hisser dans le dernier carré de la Ligue des champions, l’OL va devoir élever son niveau de jeu. Mais en coulisses, le clan lyonnais se montre malgré tout optimiste. Les joueurs de Rudi Garcia se souviennent que, la saison dernière, ils avaient plus que tenu tête aux Citizens (une victoire, un match nul), lors des phases de poule. Marwel Cornet avait d’ailleurs été l’un des artisans de ces deux belles performances. Touché à la cuisse contre la Juve puis ménagé cette semaine à l’entraînement, le latéral gauche est finalement remis et devrait être titulaire, dans l’espoir de réitérer l’exploit. Houssem Aouar devrait lui aussi tenir sa place, même s’il s’est fait peur vendredi à l’entraînement, touché à la cheville.

Contre Manchester City, Lyon joue le cinquième quart de finale de Ligue des champions de son histoire. La dernière fois, c’était en 2010, contre Bordeaux. En demi-finale, l’OL avait ensuite été battu par … le Bayern, club qu’il retrouverait également au prochain match, en cas de qualification. A noter également qu’une victoire finale en Ligue des champions est désormais le seul moyen du club de Jean-Michel Aulas de jouer la C1 la saison prochaine.

Le point sur Manchester City : un des favoris de la compétition. La Ligue des champions est devenue une véritable obsession pour Pep Guardiola, le coach des Citizens. Après avoir terminé deuxième de Premier League, remporter la C1 est l’objectif de sa saison. Depuis le début de la compétition, City impressionne : les Anglais n’ont perdu aucun match (quatre victoires et deux nuls en phase de poule). En huitièmes, City a battu deux fois (2-1, 2-1) le Real Madrid de Zinedine Zidane. Les Citizens font indéniablement partie des favoris de la compétition, même si Pep Guardiola a refusé ce statut en conférence de presse.

"Chaque année, c'est la même question. La pression est toujours là. Nous essayons de faire de notre mieux, comme les autres équipes. Nous sommes préparés, mais il y a un adversaire en face. [...] Chaque année, le club grandit. Pas dans les résultats, mais du côté de l'organisation. [...] C'est important d'avoir battu le roi de la compétition (le Real Madrid, en huitièmes). Mais, sur un match, tout peut arriver. On l'a vu dans les deux premiers quarts. Nous ne sommes pas les favoris (du tournoi)", a-t-il déclaré vendredi.

Pour affronter l’OL, les Citizens enregistrent le retour de l’international français Benjamin Mendy, suspendu lors du dernier match face au Real. Le champion du monde 2018 débutera sur la banc. Surtout, City va comme d’habitude pouvoir compter sur Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge est le meilleur créateur d’occasions d’Europe (4.4 passes clé par match).

Le point sur la compétition. Le match entre Manchester City et Lyon est le dernier quart de finale de C1, avant de passer au dernier carré ? Paris, Leipzig et le Bayern ont, eux, déjà validés leur ticket. Le vainqueur de la rencontre de samedi soir retrouvera le champion d’Allemagne mercredi 19 août (21 heures).

En raison de la pandémie de Covid-19, le format de la Ligue des champions a été adapté. L’UEFA a opté pour un "Final 8", où les matches de la phase finale se jouent en match sec, et plus en aller-retour. Adieu donc, la règle des buts comptant double à l’extérieur. Autre changement : les équipes sont autorisées à effectuer cinq remplacements au cours du match (au lieu de trois habituellement). Un sixième joueur peut également entrer en cours de jeu, en cas de prolongation. Tous les matches se jouent à Lisbonne, stade de la Luz, à huis clos. La finale doit avoir lieu le 23 août.