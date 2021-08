EN DIRECT - JO : médaillé d'or et recordman du monde, l'exploit de Warholm sur 400m haies

EN DIRECT

Renaud Lavillenie pourra-t-il décrocher une troisième médaille olympique ? Le Français doit disputer mardi la finale de la perche, malgré une entorse récente qui inquiète et alors que la discipline est désormais dominée par le Suédois Armand Duplantis. En attendant, les fans d'athlétisme ont déjà vibré en assistant à une des plus belles courses de l'histoire des JO, avec la finale du 400 m haies et la victoire du Norvégien Karsten Warholm, qui a établi un nouveau record du monde. De leur côté, les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales en battant Bahreïn. Suivez la journée de mardi en direct.

Les principales informations : Les handballeurs français sont qualifiés pour les demi-finales

Le Norvégien Karsten Warholm bat son record du monde et décroche l'or en 400m haies

Renaud Lavillenie doit disputer la finale de la perche

7h25 : match serré en basket entre Espagne et Etats-Unis. C'est un match aux allures de finale. Les Etats-Unis et l'Espagne, favoris de ces JO, s'affrontent en ce moment en quarts de finale. A la mi-temps, c'est l'égalité parfaite entre les deux équipes (43-43). Coté américain, c'est le scoreur des Nets Kévin Durant qui mène au scoring, avec déjà 12 points, contre 13 pour l'Espagnol Rubio.

7h : Samir Aït Saïd souffre de "deux déchirures au biceps". Il avait révélé s'être blessé juste après sa finale. Le gymnaste Samir Aït Saïd qui a fini quatrième aux anneaux, souffre de "deux déchirures au biceps", a indiqué son entraineur Rodolphe bouché. Ces blessures se sont déclenchées "à l'échauffement et pendant le mouvement", a-t-il précisé, sachant que Samir Aït Saïd avait ressenti une douleur trois jours avant la finale et avait stoppé l'entraînement.

6h30 : les résultats de la nuit des Français en athlétisme. En 200 m, Amandine Brossier a validé son billet pour les demi-finales. Melvin Raffin participera lui à la finale du triple saut, jeudi, à l'inverse de Jean-Marc Pontvianne (zéro) et Benjamin Compaoré (16,59 m). Enfin, sur 1.500 m, seul Azeddine Habz a franchi le cap pour voir les demi-finales de jeudi, sans Baptiste Mischler et Alexis Miellet.

6h20 : les Françaises Sebesi/Dubois 9e en voile. Les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze, déjà titrées en 2016 à Rio, sont de nouveau devenues championnes olympiques de voile en 49er FX, les Françaises Lili Sebesi et Albane Dubois terminant à la neuvième place.

6h10 : pas de médaille française en kayak biplace. Manon Hostens et Sarah Guyot se sont classées 7es de la finale de l'épreuve du 500 m kayak biplace (K2) remportée par les Néo-Zélandaises. Les Polonaises Karolina Naja et Anna Pulawska ont terminé deuxièmes, et les Hongroises Danuta Kozak et Dora Bodonyi troisièmes. Les deux Françaises, championnes d'Europe 2018 de la discipline, s'étaient classées 3es de leur demi-finale.

5h30 : nouveau record du monde en 400 m haies !!! C'est l'une des plus belles courses de l'histoire des JO. Le Norvégien Karsten Warholm a été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du 400 m haies en améliorant son propre record du monde en 45 sec 94. Il devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes sur la distance, un mois après avoir effacé des tablettes en 46 sec 70 le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46 sec 78 à Barcelone-1992). Son grand rival américain Rai Benjamin a fini 2e en 46 sec 17 et le Brésilien Alison Dos Santos a pris la médaille de bronze (46 sec 72).

Nouveau record du monde en finale du 400 m haies



Karsten Warholm et Rai Benjamin battent tous les deux le record du monde avec des chronos stratosphériques, 45''94 pour le Norvégien et 46''17 pour l'Américain #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/euXphCyq8I — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

5h20 : l'Allemande Mihambo titrée à la longueur. L'Allemande Malaika Mihambo est devenue championne olympique pour la première fois de sa carrière au saut en longueur grâce à un ultime essai à 7,00 m. Elle a devancé l'Américaine Brittney Reese (6,97 m), pour son 3e podium olympique consécutif, et la Nigériane Ese Brume (6,97 m aussi, mais une 2e performance moins bonne que Reese)

5h10 : Kenneth Bednarek meilleur temps des séries du 200 m. L'Américain Kenneth Bednarek a réussi le meilleur temps des séries du 200 m en 20 sec 01 et s'est qualifié pour les demi-finales prévues en soirée tout comme le champion du monde américain Noah Lyles (20 sec 18). Le Canadien Andre De Grasse, 2e des JO-2016 sur la distance et médaillé de bronze sur 100 m dimanche, a lui aussi passé sans encombres les séries en finissant 3e de sa course (20 sec 56).

Ce que vous avez manqué cette nuit. Les handballeurs français filent en demi-finale. Les handballeurs français se sont qualifiés pour les demi-finales en surclassant largement Bahreïn 42-28. Les Bleus n'ont jamais été inquiétés. Passées les vingt premières minutes de jeu (12-11), les hommes de Guillaume Gille ont creusé l'écart tout en se permettant des rotations pour rentrer aux vestiaires avec une avance de sept buts (21-14).

C'est fait ! Les handballeurs sont dans le dernier carré des Jeux



Les se sont baladés contre le Bahreïn 42-28, ils seront en demi-finale des Jeux face au vainqueur de la rencontre entre l'Allemagne et l'Egypte #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/e0i1oVdkpJ — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

La suite sera plus relevée pour les Bleus avec soit l'Allemagne, qu'ils n'ont battue que d'un but au premier tour (30-29) ou l'Egypte, deuxième de l'autre groupe.

Ce que vous avez manqué cette nuit. Hostens et Guyot en finale du K2 500 m (kayak). Les Françaises Manon Hostens et Sarah Guyot se sont qualifiées pour la finale de course en ligne du kayak biplace (K2) sur 500 mètres. Les deux Françaises ont terminé en 3e position de la demi-finale derrière deux équipages hongrois: Kozak-Bodonyi en première place et Csipes-Medveczky en 2e. Chez les hommes, Etienne Hubert a terminé 6e de sa demi-finale pour le kayak monoplace (K1) sprint 1000 m, ratant la qualification.

Ce que vous avez manqué cette nuit. Le plongeur Alexis Jandard s'arrête en demi-finales. Le Français a échoué à décrocher son billet pour la finale de l'épreuve de plongeon à 3 m, en terminant 16e des demi-finales. Jandard, 24 ans, a été crédité d'un total de 357,85 points. Seuls les douze premiers des demi-finales sont qualifiés pour la finale programmée ce mardi.

Ce que vous avez manqué cette nuit. Les basketteurs slovènes en demies. Menée par son prodige Luka Doncic, la Slovénie s'est aisément qualifiée pour les demi-finales en battant l'Allemagne (94-70). Les Slovènes affronteront au prochain tour la France ou l'Italie, opposées en fin d'après-midi (17h20 locales, 10h20 françaises). Doncic a lui encore été prépondérant et complet avec 20 points, 11 passes et 8 rebonds.