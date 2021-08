EN DIRECT - JO de Tokyo : Samir Aït Saïd échoue au pied du podium aux anneaux

EN DIRECT

Et de 6 ! Lundi, Jean Quiquampoix a offert à la France sa 6e médaille d'or depuis le début des JO de Tokyo en devenant champion olympique de pistolet à 25 m tir rapide. Du côté des sports collectifs, la France a assuré l'essentiel grâce aux qualifications pour les quarts de finale des handballeuses et des basketteuses. Quentin Bigot, lui, a assuré sa place en finale du lancer du marteau. Suivez en direct cette journée.

Les infos à retenir Jean Quiquampoix s'offre l'or en pistolet à 25 m tir rapide

Les handballeuses et basketteuses françaises se qualifient pour les quarts de finale

Samir Aït Saïd termine 4e aux anneaux

Le Grec Miltiadis Tentoglou sacré à la longueur JO - Médailles françaises

Infogram

10h55 : pas de médaille pour Gaëlle Nayo-Ketchanke. L'haltérophile française a pris la 5e place dans la catégorie des moins de 87 kg. Avec un total de 247 kg, elle échoue à 9 kg du podium d'une épreuve remportée par la Chinoise Wang Zhouyou (270 kg), devant l'Equatorienne Tamara Yajaira Salazar Arce (263) et la Dominicaine Crismery Dominga Santana Peguero (256).

10h45 : Biles inscrite pour la finale de la poutre. Sa performance sera scrutée de près. Après avoir renoncé à quatre finales en raison de pertes de repères dans l'espace et souhaitant préserver sa santé mentale, la superstar américaine de la gymnastique Simone Biles est inscrite pour celle de la poutre mardi, selon la liste des engagées publiée lundi après-midi.

10h30 : grosse déception pour Samir Aït Saïd. Alors qu'il visait une place sur le podium, le gymnaste n'a pas pu faire mieux qu'une 4e place lors de l'épreuve des anneaux, remportée par le Chinois Liu Yang.

9h40 : en cyclisme sur piste, record du monde en poursuite féminine par équipe. Avec 4 min 07 sec 307/100, l'équipe d'Allemagne féminine de poursuite sur piste a battu de près de trois secondes le record du monde lors des qualifications. Elles aussi en lice, les Françaises ont de leur côté explosé le record de France de cinq secondes, avec 4 min 12 sec 511/100.

L'ancien record, sur la distance de 4 km, était détenu par la Grande-Bretagne depuis les Jeux olympiques de Rio, en 4 min 10 sec 236/100. Le quatuor allemand était composé de Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein et Mieke Kröger.

9h30 : Aït Saïd exorcisera-t-il Rio ? Il est l'une des chances de médaille française du jour. Samir Aït Saïd, porte-drapeau de l'équipe de France, va tenter de monter sur le podium en finale des anneaux. Une médaille lui permettrait de tourner définitivement la page des JO de Rio, où il avait été victime d'une double fracture tibia péroné à la réception d'un saut dès les qualifications. La finale doit débuter à 10 heures heure française.

9h : combien de médailles pour la France ? Grâce à la breloque remportée par Jean Quiquampoix, la France compte actuellement 22 médailles, dont 6 en or.

8h15 : les basketteuses battues, mais qualifiées. L'équipe de France féminine de basket s'est inclinée contre les Américaines 82-93. Mais en perdant par moins de 15 points d'écart, elles se sont ainsi assurées de finir parmi les meilleures troisièmes et se qualifient donc pour les quarts de finale.

8h : Jean Quiquampoix champion olympique ! Jean Quiquampoix a été sacré champion olympique de pistolet à 25 m tir en battant le Cubain Leuris Pupo. Le Français, vice-champion olympique à Rio en 2016, offre sa 22e médaille de ces Jeux à la France, et la 6e en or.

Nouvelle médaille d'or pour la France !

⚡️ Cinq ans après sa médaille d'argent aux Jeux de Rio, Jean Quiquampoix est allé chercher l'or au tir rapide 25 mètres



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/U2iuRWiRbipic.twitter.com/2IBPBoHe7x — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2021

7h20 : l'équipe de France féminine de basket menée par les Etats-Unis à la pause. Face à des Américaines ultra-favorites, les Bleues tentent actuellement de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Après un très bon début de match qui les a vu mener de trois points à la fin du premier quart-temps, les Françaises ont un peu faibli pas la suite et sont menées 44-50 à la mi-temps.

6h30 : en kayak, le K2 dames et Hubert en demi-finales. Manon Hostens et Sarah Guyot en kayak biplace (K2) sur 500 mètres se sont qualifiées pour les demi-finales, ainsi qu'Etienne Hubert sur 1000 mètres en kayak monoplace.

6h : Quiquampoix en finale du pistolet à 25 m tir rapide, Bessaguet éliminé. Le vice-champion olympique 2016 Jean Quiquampoix a assuré sa place en finale du pistolet à 25 m tir rapide. Le Français s'est classé deuxième des qualifications derrière l'Allemand Christian Reitz. Clément Bessaguet, 7e, est lui éliminé.

5h30 : les handballeuses françaises battent le Brésil et filent en quarts. Soulagement pour les Bleues ! Dos au mur après deux défaites dans ce tournoi, les handballeuses françaises ont arraché leur place en quarts de finale en dominant le Brésil (29-22). Passées dix premières minutes accrochées (5-5), la bande d'Estelle Nze Minko n'a jamais tremblé, et a notamment forgé son succès par les tirs de loin.

Les Bleues sont qualifiées en quart de finale



Grâce à leur victoire face au Brésil (29-22), les handballeuses sont assurées de continuer les Jeux Rendez-vous mercredi pour la suite de leur compétition #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/U2iuRWiRbipic.twitter.com/2ZtVbrQZLw — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2021

L'écart était fait à la pause (17-11) mais les championnes du monde (2017) et d'Europe (2018) ont connu un passage de pertes de balle et d'efficacité face aux cages au retour des vestiaires. Elles ont encaissé un 5-1 et vu les Brésiliennes revenir de 18-11 à 19-16. Soulagées, les Bleues ont explosé de joie au coup de sifflet final. Elles risquent cependant d'hériter des grandissimes favorites, les Norvégiennes, en quarts mercredi.

5h20 : la lutteuse française Koumba Larroque battue d'entrée. Koumba Larroque, N.1 mondiale, a été battue dès son entrée dans la compétition de lutte libre, en s'inclinant en 8e de finale face à la Mongole Battsetseg Soronzonbold. Elle menait 3 à 0 jusqu'à 30 secondes de la fin avant de s'incliner 4 à 3. La Française peut encore disputer le repêchage à condition que son adversaire se qualifie pour la finale. En cas de victoire dans le repêchage, elle disputera alors un combat pour le bronze.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Bigot en finale du marteau. Le vice-champion du monde du lancer du marteau Quentin Bigot a aisément assuré sa place en finale lors des qualifications. Après un premier jet à 76,10 m, Bigot a réussi 78,73 m au 2e essai (4e meilleur lancer en carrière), mieux que les 77,50 m demandés pour se qualifier directement pour la finale.

Le lanceur de 28 ans disputera donc sa première finale olympique mercredi. Il fait partie des favoris pour un podium, moins de deux ans après sa médaille d'argent des Mondiaux de Doha.

Ce que vous avez manqué cette nuit : le Grec Miltiadis Tentoglou sacré à la longueur. Le Grec Miltiadis Tentoglou a été sacré champion olympique de la longueur avec un bond à 8,41 m à son dernier essai. Le Cubain Juan Miguel Echevarria, longtemps en tête, a dû se contenter de la médaille d'argent (8,41 m), Tentoglou le devançant au bénéfice de son 2e meilleur essai (8,15 m contre 8,09 pour le Cubain). Un autre Cubain, Maykel Masso (8,21 m), a remporté le bronze. A 23 ans, Miltiadis, champion d'Europe en 2018, n'était jamais monté sur un podium olympique ni mondial.

Au dernier essai, le Grec Miltiadis Tentoglou devient champion olympique du saut en longueur avec un bond mesuré à 8.41 mètres !



Les Juan Echevarria et Meykel Masso montent sur le podium #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/U2iuRWAs2Qpic.twitter.com/aUfTFz7PNo — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2021

Ce que vous avez manqué cette nuit : Jasmine Camacho-Quinn triomphe en 100 m haies. La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn l'a emporté sur 100 m haies, remportant la deuxième médaille d'or de l'histoire des Jeux pour son pays. En 12 sec 36, Camacho-Quinn a devancé la recordwoman du monde américaine Kendra Harrison (12.52) et la Jamaïcaine Megan Tapper (12.55).

Ce que vous avez manqué cette nuit : l'équipe de France dames de tennis de table sortie en 8e de finale. L'équipe de France dames de tennis de table, composée de Prithika Pavade, Stéphanie Loeuillette et Jia Nan Yuan, a été éliminée en 8e de finale par Singapour 3 à 0, lundi au Tokyo Metropolitan Gym.

Si le premier match, le double, a été largement dominé par les Singapouriennes, le simple entre Prithika Pavade et Feng Tianwei a été plus serré (3-2). La jeune Française a gagné les deux premiers sets (11-8, 11-6), laissant penser à une victoire facile de sa part, avant d'être rattrapée au score par la Singapourienne (11-3, 11-8), pour finalement perdre au 5e set (11-6). Dans la deuxième rencontre de simples, Jia Nan Yuan a quant à elle été vaincue 3 manches à 1 par Yu Mengyu.