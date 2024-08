EN DIRECT - JO de Paris : la France seulement quatrième du relais mixte de triathlon remporté par l'Allemagne

L'équipe de France de triathlon, favorite après ses bons résultats en individuel la semaine passée, n'a terminé qu'à la quatrième place du relais mixte remporté par l'Allemagne lundi à Paris après une chute à vélo de son premier relayeur, Pierre Le Corre.

Emma Lombardi, le médaillé de bronze Léo Bergère et la nouvelle championne olympique Cassandre Beaugrand n'ont pas pu combler ensuite le retard pris d'entrée. L'Allemagne a été sacrée devant les États-Unis et la Grande Bretagne, départagés à la photo finish, à l'issue de cette épreuve disputée par équipes de quatre athlètes, chacun effectuant tour à tour un mini-triathlon (300 m de natation, 7 km de vélo, 1,8 km de course à pied).

Tombé à vélo dans un virage en épingle, Le Corre, quatrième de la course individuelle mercredi, a déraillé et perdu une quarantaine de secondes, un écart quasi rédhibitoire dans une course au format aussi ramassé.

Esseulée, Lombardi, elle aussi quatrième en individuel, a encore concédé du temps sur la tête de la course avant de passer le relais à Bergère et Beaugrand, qui n'ont pas pu revenir sur les trio de tête malgré une belle remontée.

La finale du foot à portée de main pour les Bleus ?

Quarante ans après l'or décroché par l'équipe d'Henri Michel à Los Angeles en 1984, voilà donc les Bleus du foot dans le dernier carré des JO, opposés à l'Egypte, à Lyon. Et cela n'a pas été simple... Nommé il y a tout juste un an au poste de sélectionneur, Thierry Henry a dû surmonter le refus des clubs de libérer leurs meilleurs joueurs (Mbappé, Griezmann, Giroud, Lloris, Varane, Zaïre-Emery...). Et le quart de finale houleux face à l'Argentine (1-0) l'a obligé à repenser la composition de son milieu, après l'exclusion d'Enzo Millot et le cumul des cartons jaunes de Manu Koné.

L'autre demi-finale opposera le Maroc à l'Espagne à Marseille.

Simone Biles encore plus haut ?

Elle a déjà décroché trois médailles d'or à Paris: l'Américaine Simone Biles, 27 ans, est en lice sur la poutre et au sol. En cas de victoire, elle pourrait porter sa collection à neuf titres olympiques, au total. Et rejoindre ainsi la gymnaste soviétique Larissa Latynina, neuf médailles d'or (entre 1956 et 1964), et la nageuse américaine Katie Ledecky, qui a intégré ce cercle fermé samedi soir.

Ce sont les dernières finales de Simone Biles à Paris. Et peut-être de sa carrière olympique, même si les prochains JO auront lieu à Los Angeles en 2028.

Enfin les finales de surf ?

Les surfeurs patientent. Depuis une semaine, les organisateurs doivent composer avec la météo à Teahupo'o (Tahiti) et le manque de houle. Ils sont toutefois persuadés que les demi-finales et finales pourront se dérouler ce lundi, avec deux Français, Kauli Vaast et Johanne Defay, en quête d'or.