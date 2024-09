EN DIRECT - Jeux paralympiques : cécifoot, cyclisme sur route... Les épreuves à suivre pour cette huitième journée de compétition

Pour cette huitième journée de compétition, la délégation française a dépassé mercredi son nombre de titres remportés aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ce jeudi, les Bleus du cécifoot sont en demi-finale et affronteront la Colombie à partir de 17h30, au pied de la Tour Eiffel.

L'équipe de France, qui avait obtenu l'argent à Londres en 2012, a de nombreux arguments pour se qualifier en finale, comme le confirme au micro d'Europe 1 le joueur Yvan Wouandji : "On a nos chances après la Colombie, c'est une grosse équipe. On les a affrontés l'année dernière en Coupe du monde, on a fait 1-1. Ca va être un match équilibré et le public joue vraiment son rôle quand il faut acclamer, applaudir et marquer les silences pendant les phases de jeu."

Enfin, après sa razzia mercredi soir, l'équipe de France de cyclisme sur route pourrait encore remporter d'autres médailles en Seine-Saint-Denis.

Les informations principales : La France a battu mercredi son nombre de titres remportés aux Jeux paralympiques de Tokyo

11 médailles ont été obtenues mercredi

Pluie de récompenses mercredi

Mercredi, la nouvelle médaille d'or du cycliste Alexandre Léauté a été suivie d'une pluie de récompenses pour les Français dans la discipline. Trois jours après la fin de la piste, les cyclistes sont remontés en selle dès mercredi matin pour les épreuves de route à Clichy-sous-Bois. À l'image du triathlon lundi, les épreuves se sont succédé à un rythme effréné, permettant aux Bleus du vélo de réaliser une razzia de 11 médailles, dont quatre en or.

Déjà sacré sur piste, le Français Alexandre Léauté est devenu mercredi champion paralympique du contre-la-montre en catégorie C2, permettant à la délégation française d'obtenir une 12e médaille d'or et de dépasser le nombre de titres obtenus à Tokyo en 2021. Chez les femmes, Heïdi Gaugain a obtenu la médaille d'argent lors de la même épreuve en C5, sa deuxième lors de ces Jeux, terminant juste derrière la Britannique Sarah Storey, reine du cyclisme aux 18 titres paralympiques.

Florian Jouanny a lui, comme il y a trois ans à Tokyo, décroché la médaille de bronze lors du contre-la-montre en Handbike 2, catégorie destinée aux sportifs tétraplégiques qui actionnent leur pédalier couché, à la force des bras. Dans l'après-midi, les médailles se sont enchaînées pour la délégation française lors des épreuves contre-la-montre : de l'or pour Kévin Le Cunff (C4), Thomas Peyroton-Dartet (C3) et Mathieu Bosredon (H3), de l'argent pour Gatien Le Rousseau (C4), Elie de Carvalho (B) et Johan Quaile (H3), enfin du bronze pour Dorian Foulon (C5) et Florent Jouanny (H2).