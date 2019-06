EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez Nigeria-France

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Terminer sur une bonne note avant le grand saut. L’équipe de France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de "sa" Coupe du monde, espère engranger un troisième succès de suite pour son dernier match de poule contre le Nigeria, lundi soir, à Rennes (21 heures). Les Bleues, qui partent largement favorites, n’ont besoin que d’un point pour assurer la première place du groupe A, et ainsi s’offrir un huitième plus abordable. Pour affronter les "Super Falcons", Corinne Diacre devrait mettre au repos plusieurs cadres, comme Eugénie Le Sommer, et titulariser plusieurs joueuses habituellement remplaçantes.

La rencontre France-Nigeria est à suivre en direct et en intégralité sur l’antenne d’Europe 1 dès 20 heures pour l’avant-match, et jusqu’à 23h30 pour le débrief.

NIGERIA - FRANCE : Coup d’envoi à 21 heures

Le pronostic de notre consultante : 2-0 pour la France. Notre consultante Sandrine Roux, interrogée lundi avant la rencontre sur notre antenne, se montre optimiste avant la rencontre. L'ancienne gardienne des Bleues pronostique une victoire 2-0 contre le Nigeria. "Wendie (Renard) a mis son but, c’est fait, elle ne le fera pas deux fois", a-t-elle ironisé, en référence à l'improbable but contre son camp inscrite par la défenseuse centrale lors du dernier match contre la Norvège.

Le point sur l’adversaire : le Nigeria, de bons souvenirs pour les Bleues. Le Nigeria, qui compte trois points (victoire 2-0 contre la Corée du Sud après une défaite 3-0 contre la Norvège), peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. La meilleure nation africaine est pourtant loin de partir favorite. En effet, les Bleues ont remporté les deux confrontations directes, d’abord lors du premier tour du Mondial 2011 (1-0), puis en amical en avril 2018 (8-0 !). Les "Super Falcons" devront réaliser l’exploit si elles veulent franchir le premier tour, comme en 1999 (défaite en quarts contre le Brésil). Il leur faut pour cela faire match nul.

Le point sur l’enjeu : une première place à assurer. Avec deux victoires en deux rencontres (contre la Corée du Sud 4-0 et la Norvège 2-1), les Bleues ont quasiment assuré la première place de leur groupe. Il ne leur faut qu’un point, ce soir, pour définitivement la valider. Mais la sélectionneuse Corinne Diacre a été claire en conférence de presse : l’équipe de France a bien l’intention "d’aller chercher une troisième victoire".