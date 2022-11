EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : suivez le match de la France contre le Danemark

L’équipe de France dispute son deuxième dans cette Coupe du monde, ce samedi face au Danemark au stade 974. Les Tricolores s'articulent dans un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Le point tactique des Bleus : aligné en position hybride sur le terrain face à l'Australie (4-1), Antoine Griezmann a réalisé une prestation honorable. Face au Danemark (17h), le numéro 7 des Bleus devrait opérer dans la même configuration et porter, sur ses épaules, une bonne partie de l'équilibre recherché par Didier Deschamps. Le sélectionneur a également fait le choix de titulariser Varane à la place d'Upamecano. Jules Koundé prend lui place de Pavard par rapport à la composition alignée face à l'Australie.

Le point tactique du Danemark : Surprise dans la composition danoise, le capitaine et défenseur Simon Simon Kjaer est sur le banc.

DEN DANSKE STARTOPSTILLING



Kasper Hjulmand stiller op med dette stærke hold til kampen mod Frankrig #ForDanmark#worldcup

@fbbillederdkpic.twitter.com/1RXiAKcGJB — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) November 26, 2022

Le point sur le groupe C : Plus tôt dans la journée l'Australie a réalisé la bonne opération en battant la Tunisie 1-0 grâce à un but de Mitchell Duke. Avec 3 points, les jaunes et verts remontent au classement et prennent provisoirement la deuxième place du groupe D avant le match de la France. Les Bleus restent en tête du groupe avant le coup d'envoi (3 points également mais avec une meilleure différence de buts). Le Danemark et la Tunisie occupent respectivement la troisième et quatrième place avec un point chacun.