«Je l'ai vu faire de bonnes passes» : Emmanuel Macron a rechaussé les crampons avec le Variétés club de France

Le Président chausse les crampons pour la bonne cause. Deux ans et demi après son dernier match avec le Variétés Club de France, le président de la République a donc retrouvé la pelouse de Plaisir dans les Yvelines pour un match au profit des Pièces Jaunes. Europe 1 a assisté à ce match de gala avec une belle brochette de stars du football et une superbe ambiance.

L'équipe de Variétés Club de France, dans laquelle évoluait le président de la République, a battu 5-2 la formation d'Arsène Wenger. Robert Pires a marqué un triplé et Rudi Garcia a également fait trembler les filets. Samuel Eto'o a marqué le premier but du match et Jacques Vendroux, qui était dans les buts, n'a rien pu faire. Le président de la République, bien sûr, qui a évolué en blanc avec son numéro trois, a réalisé une prestation solide, bien aidée par Didier Deschamps qui l'a accompagné au milieu de terrain.

57.500 euros récoltés

Comme il y a deux ans et demi, le président s'est chargé de convertir un pénalty. Une frappe présidentielle croisée que le gardien n'a pas osé détourner. Les spectateurs ont été impressionnés par la condition physique du président de la République. "Honnêtement il était bien durant 45 minutes, il n'était pas ridicule, je l'ai vu faire des bonnes passes", déclare un membre du public à Europe 1. Grâce à cette rencontre de gala, 57.500 euros ont été récoltés pour les Pièces Jaunes. Ce soir, le président de la République recevra à dîner les acteurs de cette rencontre à l'Élysée.