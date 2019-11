EDF devient le deuxième sponsor national des JO de Paris-2024

Le groupe EDF est devenu mardi le deuxième sponsor national des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, après la banque BPCE, ont annoncé mardi les deux acteurs lors d'une conférence de presse au siège de l'entreprise à Paris. Le montant du contrat ne devrait pas être dévoilé mais le groupe, détenu majoritairement par l'Etat (83,49%), s'est offert le rang "premium", le plus élevé pour les sponsors nationaux, s'est félicité le PDG du groupe producteur d'énergie, Jean-Bernard Lévy.

Selon les estimations, le montant de ce type de partenariat se situe au-dessus de 100 millions d'euros. EDF sera aussi fournisseur officiel d'électricité et de gaz de Paris-2024. "L'ambition (est) de fournir 100% de nos sites en électricité renouvelable", a déclaré le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet.

1,2 milliard d'euros venu des sponsors

Déjà bien installé dans le paysage du sponsoring sportif, notamment avec l'équipe de France de football, EDF faisait partie des sponsors pressentis pour Paris-2024, surtout depuis l'échec de négociations avec le géant pétrolier Total, sur lequel la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait mis son veto, à cause de sa mauvaise réputation sur le plan de l'environnement.

L'annonce de la signature d'EDF intervient au lendemain de l'arrivée, polémique elle aussi, parmi les principaux sponsors du Comité international olympique (CIO), du géant de la location de logements entre particuliers Airbnb, dont la mairie de Paris dénonce le rôle dans la hausse des loyers, le rétrécissement de l'offre de logements et la concurrence pour l'hôtellerie dans la capitale et d'autres grandes villes. EDF se trouve aujourd'hui dans une situation financière compliquée, avec une dette nette de plus de 33 milliards d'euros fin 2018 et d'importants besoins d'investissement pour rénover son parc nucléaire. Le groupe reste pour l'instant un champion du nucléaire mais se diversifie progressivement dans les énergies renouvelables.

Les sponsors sont au coeur du modèle économique des JO. Sur un budget prévisionnel de 3,8 milliards d'euros, le comité d'organisation des JO de Paris-2024 attend 1,2 milliards d'euros de ses sponsors nationaux, comme BPCE ou EDF.