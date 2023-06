Droits TV de la Ligue 1 : pourquoi un possible transfert de Kylian Mbappé fait frémir les dirigeants de club

Une éventuelle fuite en avant des stars au PSG pourrait-elle nuire à la Ligue 1 toute entière ? Quoi qu'il en soit, les dirigeants des clubs tricolores ne cachent pas leur inquiétude devant un possible départ de Kylian Mbappé du PSG dès cet été. Lundi soir, la star parisienne a fait savoir au club, par l'intermédiaire d'un courrier, qu'il ne souhaite pas lever l'option d'un an supplémentaire figurant dans son contrat qui arrive à échéance en 2024.

Une déclaration qui rend ainsi l'hypothèse d'un départ dès cet été bien plus plausible. En parallèle, l'avenir de Neymar dans la capitale est lui aussi incertain et Lionel Messi a déjà mis le cap sur l'Inter Miami aux États-Unis. Le tout alors que les droits TV du football français, dont l'argent est ensuite redistribué aux clubs, seront prochainement renégociés.

"Toujours mieux d'avoir une tête de gondole"

Pour Jean-Pierre Caillot, représentant des clubs de Ligue 1, Kylian Mbappé représente un atout considérable pour le football français. "Quand on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde, qui est français et qui joue dans notre championnat, évidemment qu'on doit regarder de très près ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ça fait évidemment plus chic, c'est toujours mieux d'avoir une tête de gondole. Et Dieu sait que Kylian est magnifique pour la promotion de notre produit".

Le bras de fer entamé entre la star de 24 ans et le PSG arrive au pire des moments car la Ligue espère revaloriser les droits TV de son championnat et atteindre le milliard d'euros par saison. Le prochain appel d'offres sera lancé dans deux mois pour la période 2024-2028. Et même si Kylian Mbappé assure qu'il portera bel et bien le maillot du PSG la saison prochaine, les présidents de club risquent de ronger leurs ongles jusqu'au 31 août prochain, date de clôture du marché des transferts.