Kylian Mbappé : courrier, rumeurs de départ, démenti... Retour sur 24 heures brûlantes au Paris Saint-Germain

Que serait un été sur le marché des transferts sans une rumeur autour de l'avenir de Kylian Mbappé ? Selon les infirmations du journal L'Équipe, l'attaquant du Paris Saint-Germain aurait pris une décision majeure ce lundi en refusant de lever l'option d'un an supplémentaire figurant dans son contrat. Le Bondynois l'aurait fait savoir au club par le biais d'un courrier adressé en fin de journée. En clair, Kylian Mbappé, dont le contrat prendra fin à l'été 2024, dispose de trois options : prolonger dès maintenant avec le PSG, partir libre l'été prochain ou bien quitter le club dès maintenant. Cette dernière possibilité permettrait au PSG de récupérer une indemnité de transfert sur un joueur estimé à 180 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt - le montant de son transfert de l'AS Monaco au PSG.

Quoi qu'il en soit, l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Surpris, le club n'aurait guère apprécié la démarche du champion du monde 2018. Et n'envisagerait sous aucun prétexte un départ libre de son attaquant au terme de la saison prochaine. Pour le PSG, le deal est simple : soit Mbappé prolonge son contrat, soit il sera vendu dans les prochaines semaines. Ce mardi, Le Parisien indiquait justement que Kylian Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid dès cet été et profiter ainsi du départ de Karim Benzema en Arabie saoudite.

"J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG"

L'intérêt réciproque entre la formation espagnole et le buteur tricolore est un secret de polichinelle. L'été dernier, le club madrilène avait tout tenté pour s'offrir les services de Kylian Mbappé qui avait finalement opté pour une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. La patience du Real sera-t-elle récompensée dès cet été ? Non, répond le principal intéressé. Dans un tweet, le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde a tenu à clarifier sa situation. "J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", a-t-il écrit.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Une mise au point qui vient corroborer ses propos tenus lors de la cérémonie des trophées UNFP où il a reçu, voici deux semaines, le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. L'ancien Monégasque assurait alors qu'il serait bel et bien parisien au cours de l'exercice 2023-2024. Interrogé seulement deux jours avant l'envoi du fameux courrier, Florentino Perez, le président du Real Madrid, semblait lui aussi confirmer cette tendance. À la question "allez-vous recruter Kylian Mbappé", le dirigeant espagnol avait répondu : "Oui... mais pas cette année". "Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire", indique le joueur et son entourage dans un communiqué transmis à l'AFP ce mardi.

Quoi qu'il en soit, l'avenir du Bondynois au Parc des Princes s'inscrit en pointillé. L'attaquant tricolore aurait perçu le mercato peu ambitieux du club l'été dernier comme une promesse non tenue à son égard. Et l'élimination prématurée du PSG en Coupe de France et en Ligue des champions cette saison n'auraient fait que renforcer la frustration de Kylian Mbappé. L'été 2023 sera chaud et inflammable au Paris Saint-Germain.