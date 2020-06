Dopage et corruption : le procès de l'ancien patron mondial de l'athlétisme s'ouvre à Paris

C'est un procès très attendu dans le monde du sport qui s'est ouvert ce lundi à Paris. L'ancien patron mondial de l'athlétisme, Lamine Diack, est jugé pour avoir mis en place un sytème de corruption destiné à couvrir le dopage des athlètes russes, tout comme son fils et quatre autres acteurs présumés de l'affaire. Accompagné de ses avocats, le Sénégalais de 87 ans, arrivé à 9h30 au tribunal judiciaire de Paris, encourt jusqu'à dix ans de prison devant la 32e chambre correctionnelle, pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée.

Juste avant les Jeux Olympiques de 2012, une vingtaine d'athlètes russes auraient dû être suspendus pour dopage par la Fédération internationale d'athlétisme. Pour éviter le scandale et, surtout, préserver les championnats du monde prévus l'année suivante à Moscou, le président Lamine Diack avait alors préféré étouffer l'affaire. En échange, il a touché un million et demi de dollars de la part des Russes.

Son fils est celui qui a le plus profité du système de corruption

Lamine Diack a ensuite investi ce pot de vin dans le financement de la campagne électorale du futur président de la République du Sénégal. Et quelques années plus tard, quand les juges français ont sollicité l'aide des autorités sénégalaises, ils n'ont jamais reçu de réponses.

Il est en revanche impossible de connaitre la fortune du fils de Lamine Diack, qui est retourné vivre à Dakar. Or, c'est lui, plus que son père, qui a profité du système de corruption. C'est lui qui négociait pour la Fédération les contrats de sponsoring, en prélevant sa part au passage. Des millions d'euros auraient ainsi été détournés. Un autre dossier est par ailleurs toujours à l'instruction en France, et concerne l'attribution des JO de Tokyo et de trois Mondiaux d'athlétisme.