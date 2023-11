«Des policiers, des pompiers, des instituteurs...» : le président de la fédération de Gibraltar évoque l'équipe nationale

C'est une équipe un peu spéciale que s'apprêtent à affronter les Bleus de Didier Deschamps ce samedi soir, à 20h45 à l'Allianz Riviera de Nice. Gibraltar, 198e nation au classement Fifa, va disputer un match de prestige, sans grands enjeux (la France est déjà qualifiée et Gibraltar est déjà éliminé) dans la cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Et à cette occasion, Jacques Vendroux a reçu Michael Llamas, président de la fédération gibraltarienne de football, dans Le studio des légendes.

"Le football se développe énormément" depuis dix ans

Le patron du foot de ce petit rocher situé au sud de l'Espagne évoque la sélection nationale, très largement composée de joueurs amateurs. "On a une petite équipe constituée de joueurs de Gibraltar. On n'en a pas beaucoup - Gibraltar, c'est une population de 33.000 personnes -", rappelle-t-il sur Europe 1, soulignant que le football "se développait énormément" depuis que ce territoire britannique a été reconnu par l'UEFA en 2013, et ensuite par la Fifa en 2013.

"Mais, c'est toujours principalement un sport amateur, même si c'est en train de changer", convient Michael Llamas au micro de Jacques Vendroux. "Dans l'équipe type, il y a des joueurs qui sont aussi pompiers, policiers, instituteurs...", énumère-t-il sur Europe 1. Ils auront fort à faire samedi soir face à Kylian Mbappé et ses partenaires.