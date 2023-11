Équipe de France : première pour Zaïre-Emery, Mbappé et Griezmann au rendez-vous... La liste de Deschamps

Le milieu de terrain du Paris SG Warren Zaïre-Emery, 17 ans, a été convoqué en équipe de France pour la première fois par Didier Deschamps jeudi, pour le prochain rassemblement en vue d'affronter Gibraltar et la Grèce dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Il s'agit du plus jeune joueur en Bleu depuis Félix Vial en 1911. "Par ce qu'il réalise avec le PSG, il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s'il y a de la concurrence à son poste", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse à Paris. "A son âge il démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmée en ayant un peu plus de 17 ans", a-t-il ajouté.

Zaïre-Emery, "un candidat pour le prochain Euro"

"J'estime qu'il a le potentiel pour le faire au niveau international, c'est un candidat pour le prochain championnat d'Europe" en juin et juillet 2024, a-t-il estimé. "L'absence d'Aurélien Tchouaméni sur blessure (le 28 octobre avec le Real Madrid face à Barcelone, NDLR) ne conditionnait pas forcément la présence de Warren Zaïre-Emery", a-t-il précisé.

La France va affronter Gibraltar le 18 novembre, avant d'aller en Grèce le 21 novembre, pour ses septième et huitième matches des éliminatoires de l'Euro. La France a gagné ses six premières rencontres du groupe B, dont elle occupe la tête, et est déjà assurée de sa qualification.