D1 Féminine : "On a appris à perdre, maintenant on sait gagner", jubile le PSG

"Non, on ne finit pas deuxième cette fois-ci, pas de deuxième place". Large sourire, l’attaquante vedette du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto, médaille de championne de France autour du cou, savoure. Après avoir terminé inlassablement derrière l’Olympique Lyonnais pendant des années, les Parisiennes sont parvenues à remporter le titre. "J’ai du mal à réaliser, à trouver les mots", souffle la meilleure buteuse de l’équipe avec 21 réalisations cette saison en Division 1.

Habitué au finish malheureux, le PSG peut désormais laisser éclater sa joie. "C’est fini les pleurs, on n’a que des larmes de joies", s’esclaffe la milieu de terrain Grace Geyoro, au micro Europe 1. "On est fières, on a démontré toute la saison qu’on le méritait, il nous fallait une récompense. "Voir 'championnes de France' sur la médaille, ça fait du bien", ajoute-t-elle.

Championne mes sœurs https://twitter.com/PSG_Feminines?ref_src=twsrc%5Etfw">@PSG_Feminineshttps://twitter.com/Europe1?ref_src=twsrc%5Etfw">@Europe1https://t.co/GvlTNfGqgM">pic.twitter.com/GvlTNfGqgM — Julien Froment (@JulienFroment) https://twitter.com/JulienFroment/status/1400917609030336519?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2021

Huit fois deuxième lors de ces dix dernières saisons

Avant de pouvoir soulever le trophée de championne de France, la section féminine du PSG a souvent échoué dans son mano a mano avec l’Olympique Lyonnais. Elles ont terminé huit fois à la deuxième place du classement lors des dix dernières années. Mais cette fois-ci c'est la bonne. "C’était un rêve, on l’a réalisé. Mais il faut dire qu’on en a vécu quelques-unes des défaites", lâche dans un sourire la défenseure Perle Morroni à Europe 1. Avant d'ajouter : "On a appris à perdre, et là, on sait gagner. C’est parfait."

Des joueuses saluées par leur entraîneur Olivier Echouafni, dont l’avenir est très incertain à la tête du club. "J’éprouve une grande fierté. On vient de marquer l’histoire du club à jamais car c’est le premier titre", confie l’ancien sélectionneur des Bleues. "Le premier, on s’en souviendra tout le temps. Cela restera graver à vie. On s’est souvent cassés les dents contre Lyon, on était souvent dans le vestiaire quand l’OL fêtait ses titres. Mais, je crois que le match aller en Championnat contre elles (victoire 1-0) a été révélateur et un vrai déclic pour nous."

Vous ne verrez rien de plus beau ce soir (hormis ce trophée de la https://twitter.com/D1Arkema?ref_src=twsrc%5Etfw">@D1Arkema ) https://t.co/78qFmsiZXX">pic.twitter.com/78qFmsiZXX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) https://twitter.com/PSG_inside/status/1400938991269056517?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2021

Sous le regard du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, les joueuses ont poursuivi les festivités dans le vestiaire, décoré spécialement pour l’occasion. Des festivités qui ont duré toute la nuit et qui se poursuivront samedi au Parc des Princes, devant le public, pour célébrer comme il se doit un sacre qui en appelle d'autres.