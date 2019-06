Cyclisme : Geraint Thomas victime d'une lourde chute sur le Tour de Suisse

Coup dur pour Geraint Thomas et l'équipe Ineos. Le Gallois, vainqueur sortant du Tour de France, a lourdement chuté mardi sur la 4ème étape du Tour de Suisse et a été contraint à l'abandon. Thomas est tombé en ligne droite à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et est resté longtemps assis au sol, pris en charge par des membres de son équipe.

Selon des images de la chaîne de télévision suisse RTS, il était touché à l'épaule droite où l'on pouvait distinguer des écorchures. Le Gallois passera des examens à l'hôpital pour déterminer la gravité de sa blessure, à moins de trois semaines du début de la Grande Boucle.

Stupeur sur la route du Tour de Suisse avec la chute de Geraint Thomas.#lequipeVELOpic.twitter.com/TOz1OwCVU8 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 18 juin 2019

Série noire pour Ineos

L'abandon de Thomas est un nouveau coup dur pour l'équipe Ineos (ex-Team Sky), qui a perdu la semaine dernière Chris Froome. Le Britannique, quadruple vainqueur du Tour, a été gravement blessé sur le Dauphiné. Victime d'une fracture du péroné, Froome ne sera pas au départ du Tour le 6 juillet à Bruxelles.

Si Thomas venait à son tour à déclarer forfait, l'équipe Ineos devrait s'en remettre au jeune prodige Egan Bernal. Le Colombien, annoncé comme l'une des prochaines stars du peloton, fait son retour après une fracture de la clavicule subie en mai, une semaine avant le départ du Tour d'Italie.