Coupe du monde féminine : les cinq matchs à ne pas manquer au premier tour

Vous avez décidé de suivre assidûment la Coupe du monde féminine mais vous ne savez pas quelles affiches regarder ? Les trois rencontres de l'équipe de France sont bien sûr incontournables, du match d'ouverture face à la Corée du Sud au choc contre la Norvège. Mais de belles rencontres opposant les plus grandes nations sont par ailleurs au programme. Voici notre sélection des cinq matchs à ne pas manquer.

Japon - Angleterre

C'est LA grosse affriche de la phase de groupes, qui mettra aux prises deux des plus grandes sélections mondiales. Le Japon de Saki Kumagai et l'Angleterre de Fran Kirby et Lucy Bronze s’offriront un remake de la demi-finale de l'édition 2015 (le Japon l'avait emporté 2-1). Le duel sera vraisemblablement déterminant pour la suite de la compétition de ces deux équipes et déterminera le classement final des deux favoris du groupe D.

Le 19 juin à 21h, sur TMC et Canal +

>> Retrouvez la Coupe du monde féminine sur Europe 1 et Europe1.fr. Matches des Bleues en direct, analyses, réactions... Autour de Lionel Rosso, le service des sports et l'ancienne joueuse professionnelle Sandrine Roux apporteront leur expertise pour suivre l'événement sportif de l'été.

Pays-Bas - Canada

L'affiche phare du groupe D promet, elle aussi, un beau spectacle. Les deux nations ont les moyens d'aller loin et auront besoin d'une victoire pour prendre la tête du groupe. Sur le terrain, de grandes stars seront à suivre : Shanice van de Sanden, Lieke Martens et Sherida Spitse du côté des championnes d'Europe 2017, Christine Sinclair côté canadien. Là encore, il s'agit d'un remake de la Coupe du monde 2015 : en phase de groupes, les deux équipes s'étaient séparé sur un match nul (1-1).

Le 20 juin à 18h, sur Canal +

Suède - Etats-Unis

Les Etats-Unis, la meilleure équipe du monde et tenante du titre, affrontent leur plus sérieux adversaire du groupe, la Suède. L'occasion de voir jouer les meilleures joueuses et plus grandes stars mondiales (Alex Morgan, Carli Lloyd, Magan Rapinoe, Lindsey Horan). Le tout dans un stade Océane du Havre à guichets fermés, ce qui promet une belle ambiance. Tour de chauffe pour les Américaines ou exploit des Suédoises ? Quelle que soit l'issue, c'est une rencontre à ne pas manquer.

Le 20 juin à 21h, sur TMC et Canal +

Australie - Brésil

A travers l'opposition entre deux des plus grandes attaquantes du monde, Marta (Brésil) et Sam Kerr (Australie), respectivement 4ème et 5ème du dernier Ballon d'or, ce choc du groupe C promet du beau spectacle. Lors de l'édition 2015, l'Australie avait disposé du Brésil 1-0 en huitièmes de finale. Cette année, l'Australie part favorite, mais l'écart reste mince avec le Brésil et ses esthètes.

Le 13 juin à 18h, sur Canal + Sport

Allemagne - Espagne

Il y a quatre ans, l'Espagne terminait 4ème et dernière de son groupe, avec un petit point pris en trois matchs. Deux ans plus tard, lors de l'Euro, les deux équipes échouaient toutes deux en quarts. Aujourd'hui, l'Allemagne part favorite de ce groupe, mais l'Espagne, dont les clubs se sont considérablement développés ces dernières années, a les moyens de challenger Dzsenifer Marozsán et ses coéquipières.

Le 12 juin à 18h, sur Canal +

Mais aussi...

Si ces cinq affiches sont à ne pas manquer, d'autres pourraient valoir le coup d’œil : l'opposition entre les Pays-Bas et le Cameroun - où les "Oranje" seront portées par un public venu en nombre dans un stade du Hainaut plein à craquer (samedi 15 juin à 15h sur Canal +) -, le derby britannique Angleterre - Ecosse où la bière risque de couler à flot à Nice (le 9 juin à 18h sur TMC et Canal + Sport) et la rencontre Allemagne - Chine qui pourrait voir, pourquoi pas, les Chinoises surprendre leurs adversaires pour leur entrée en lice dans le tournoi (le 8 juin à 15h sur Canal +).