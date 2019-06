Coupe du monde : Kadidiatou Diani, la gamine de Vitry devenue pépite des Bleues

PORTRAIT

Si elles veulent battre les Américaines, favorites de la Coupe du monde, vendredi soir en quart de finale au Parc des Princes, les Bleues n'auront pas le droit à l'erreur. Et si certaines joueuses ont jusque-là semblé en-deçà de leur meilleur niveau, il est une Française qui monte en gamme depuis le début de la compétition. Elle a 23 ans, joue au PSG et s'appelle Kadidiatou Diani. On vous la présente.

"Je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France"

Quand, à 10 ans, la jeune Kadidiatou Diani dribblait les garçons qui se dressaient sur son chemin à la Cité des combattants de Vitry-sur-Seine, jamais elle n'aurait imaginé faire de sa passion son métier, et encore moins porter le maillot de l'équipe de France.

"Quand j'étais jeune joueuse, je ne connaissais pas l'équipe de France", confie-t-elle aujourd'hui. "Elle n'était pas du tout médiatisée, je ne savais pas qu'il y avait une équipe de France. C'est dommage, je trouve. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Les petites filles peuvent s'identifier à une joueuse et c'est quelque chose de formidable !"

"Une joueuse en pleine explosion"

Et des fillettes pourraient bien chercher à imiter "Kadi" Diani, joueuse la plus en vue depuis le début de cette coupe du monde. Explosivité, vitesse, technique : la joueuse du Paris Saint-Germain dynamise l'attaque de l'équipe de France. Pourtant, sa sélectionneure Corinne Diacre en attend encore un peu plus. "C'est une joueuse qui est en pleine explosion, mais pour moi elle n'est pas encore assez efficace devant le but", souffle la coach. "Si elle arrive à rajouter ça, ce serait super pour elle et ce serait très bien pour nous."

Cela tombe bien : contre les États-Unis, en janvier dernier, Diani avait inscrit un doublé. Vendredi soir, au Parc des Princes, un seul but pourrait suffire au bonheur des Bleues. La joie serait alors contagieuse, jusqu'à la Cité des combattants de Vitry-sur-Seine...