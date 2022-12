Coupe du monde : d'où vient le célèbre trophée que les Bleus comptent bien garder dimanche ?

Ils l'ont fièrement soulevé en 1998, puis en 2018 et compte bien renouveler l'exploit dimanche prochain. Les Bleus de Didier Deschamps vont tout faire face aux Argentins pour conserver le célèbre trophée remis en jeu au Qatar. Zidane, Mbappé, Giroud, et même Jacques Chirac, tous ont eu l'honneur de prendre dans leur main ou d'embrasser cette Coupe du monde de la Fifa, connue dans le monde entier. Mais d'où vient cette statuette qui fait rêver 67 millions de Français et 45 millions d'Argentins ? Qui l'a créé ? Europe 1 retrace tout ce qu'il y a à savoir sur le Saint Graal du football.

Une coupe à vingt millions de dollars

36 centimètres de haut, un peu plus de six kilos d’or massif, la sculpture représente deux athlètes soulevant la planète. Elle a été imaginée par le sculpteur italien Sylvio Gazzaniga qui est aussi à l'origine de la Coupe de l'UEFA (Europa League) et de la Supercoupe de l'UEFA. Ce trophée emblématique a été soulevé pour la première fois en 1974 par Franz Beckenbauer à l'occasion de la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest, remportée par le pays hôte. Depuis, tous les champions ont l'honneur de le soulever.

Avant cela, il existait une autre coupe du monde : le trophée Jules Rimet, du nom du créateur du Mondial de football. Une statuette qui a été définitivement remise au Brésil après sa troisième victoire en 1970 et qui a disparu après un mystérieux vol dans les années 1980. Pour que ce genre de mésaventure ne se reproduise pas, le protocole est aujourd’hui très strict. Les gagnants n’ont qu’un quart d’heure pour profiter du trophée original, avant qu'il ne soit rendu à la Fifa. Les champions doivent donc se contenter d'une réplique.

Enfin, toucher la coupe du monde est un privilège rare puisque seuls les champions, ex-champions, les chefs d'État et le président de la Fifa, ont le droit de la regarder autrement qu'avec leurs yeux. Et on comprend pourquoi, puisque la coupe est valorisée à vingt millions de dollars.