Coupe du monde 2022 : à 48 heures de la finale, les supporters argentins y croient

À deux jours de la finale de la Coupe du monde 2022, la France se prépare et l'Argentine aussi. Pour cette sixième finale, le pays tout entier va se ranger derrière l'Albiceleste et un Lionel Messi étincelant. Décidément, cette troisième étoile n'a jamais parue aussi proche même si certains supporters redoutent un joueur français : Kylian Mbappé.

Mbappé effraie les supporters argentins

Des enfants jouent au foot sur une pelouse synthétique et beaucoup d'entre eux portent le maillot de Lionel Messi. Nazaré, 26 ans, surveille son fils. Ce père de famille a déjà le regard tourné vers la finale et redoute l'attaquant français. "Mbappé, clairement, j'ai peur qu'il marque un but dans une de ses actions où il s'échappe du milieu de terrain. Il est rapide, il a une bonne frappe, il sait défendre. Et puis maintenant, il joue plus pour le collectif alors qu'avant, il jouait perso", lance-t-il au micro d'Europe 1.

"On la veut cette victoire !"

Une crainte qui n'entame en rien la confiance immense. Myriam, 47 ans, a même déjà son pronostic : "L'Argentine va gagner 2-1. L'équipe a faim de victoire grâce aux supporters. L'énergie des supporters arrive jusqu'aux joueurs ! On la veut cette victoire et on a besoin de ressentir cette joie !" L'Argentine compte elle sur son meilleur joueur, Lionel Messi pour quoi il s'agit certainement de son dernier Mondial. Pour cette raison, les Argentins en sont convaincus : cette Coupe du monde, elle est pour eux.