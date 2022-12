Coupe du monde 2022 : après sa victoire, la France peut entrer un peu plus dans la légende

Quatre ans après, la France est de retour en finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont fêté dignement leur victoire dès le retour aux vestiaires après le match. Une ambiance de discothèque qui rappelle le succès de l'équipe de France il y a quatre ans contre la Belgique.

Olivier Giroud torse nu qui chante sur une table, Antoine Griezmann qui porte une valise comme un trophée, le staff qui applaudi, le milieu Youssouf Fofana nous ouvre les portes du vestiaire : "Franchement c'était la folie. Avant que le président n'arrive, on a mouillé tout le monde, même le coach a eu le droit à sa petite douche. Le président a fait un petit discours, il en a perdu un peu les mots tellement il était content, il nous a félicités et nous a encouragé à aller chercher [cette Coupe]."

Freed From Desire, encore et toujours

De retour à l'hôtel, la chanson Freed From Desire retentit encore, les drapeaux français sont agités par le personnel et les Bleus dansent dans le hall d'entrée pendant de longues minutes. Ce jeudi matin, les Bleus ont pu profiter d'un petit déjeuner tardif et d'un déjeuner autour de la piscine car le mot d'ordre est repos, puisque nos footballeurs ont une journée de moins que les Argentins pour préparer leur finale.

Une rencontre historique

Quoi qu'il advienne, cette rencontre France-Argentine restera dans l'histoire du football. Pour une bonne raison, les Bleus vont disputer une quatrième finale de Coupe du monde en 24 ans et défendre leur titre. Seules deux nations ont réussi cette prouesse, l'Italie et le Brésil de Pelé. 60 ans après le triomphe de la Seleçao, la France peut dès dimanche, s'inviter dans la légende. L'ancien champion du monde, Blaise Matuidi, qui était mercredi avec les Français dans les vestiaires, y croit dur comme fer. "C'est plus qu'extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, arriver en finale une deuxième fois de suite, qu'ils savourent et je sais qu'ils vont le faire", lance-t-il au micro d'Europe 1.

Didier Deschamps peut égaler le sélectionneur Vittorio Pozzo, vainqueur de deux Coupes du monde avec l'Italie. Hugo Lloris deviendra lui le gardien le plus capé de l'histoire du Mondial avec 20 matches dans une Coupe du monde. C'est aussi un duel Messi-Mbappé dont tout le monde rêve qui s'annonce avec un Lionel Messi en mission pour son dernier Mondial. L'Argentin veut remporter la Coupe du monde mais la star des Bleus, Kylian Mbappé, veut lui aussi ramener la Coupe du monde à Paris.