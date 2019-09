Coupe du monde de rugby : "Tout va se jouer lors du premier match contre l'Argentine", estime Denis Brogniart

INTERVIEW

Pendant toute la Coupe du monde de rugby (du 20 septembre au 2 novembre 2019), Denis Brogniart va présenter Le mag sur TF1, autour des principaux matches de la compétition. L'animateur de Koh-Lanta retrouve ainsi sa casquette de journaliste sportif, qu'il a notamment porté à Europe 1. Dans L'Équipée sauvage sur Europe 1, il livre ses impressions sur le XV de France à quelques jours du début de la compétition.

"Je suis un éternel optimiste et un chauvin"

"Si on regarde les dernières prestations de l'équipe de France, on y va un peu pessimiste", ne cache pas Denis Brogniart, faisant notamment référence au tournoi des Six Nations, "mais moi, je suis un éternel optimiste et un chauvin", ajoute-t-il. Le XV de France va en plus avoir fort à faire. En effet, la France est dans le même groupe que l’Argentine et l'Angleterre, deux gros poissons. Problème, deux places seulement sont qualificatives. "Tout va se jouer lors du premier match contre l'Argentine, c’est ça qui est terrible", estime Denis Brogniart.

Pour autant, l'animateur se veut confiant, notamment au vu de la préparation des Bleus. "Ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines ensemble, je pense qu’il y a une vraie cohésion", indique-t-il, soulignant également "l’apport de Fabien Galthié comme entraîneur adjoint auprès de Jacques Brunel."