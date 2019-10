Coupe du monde de rugby : le Japon réalise l'exploit et se qualifie pour le premier quart de son histoire

Enfin ! Le Japon a empoché le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, grâce à son succès sur l'Ecosse (28-21) dimanche à Yokohama.

Présent pour la première fois de son histoire, après huit tentatives, en quart de finale, le Japon affrontera l'Afrique du Sud dimanche prochain, alors que l'Irlande sera opposée samedi aux All Blacks. Par ailleurs, l'Angleterre affrontera l'Australie samedi, et la France sera opposée au pays de Galles dimanche prochain.

Les "Brave Blossoms" ont semblé transcendés

Vingt-quatre heures après le typhon Hagibis qui a frappé le Japon, causant la mort d'au moins 26 personnes et provoquant d'énormes dégâts, les "Brave Blossoms" ont remporté une victoire chargée de symboles. La rencontre, dont la tenue a été confirmée dimanche matin quelques heures avant le coup d'envoi, a été précédée d'une minute de silence émouvante à la mémoire des victimes du typhon, et par l'atmosphère particulière qui entourait ce match.les "Brave Blossoms" ont semblé transcendés

Auteurs de quatre essais, ils s'imposent avec le bonus offensif aux dépens des Ecossais qui avaient mis la pression sur World Rugby pour jouer absolument la rencontre, car une annulation, synonyme de match nul (0-0), aurait provoqué leur élimination sans jouer.

Le directeur général de la fédération (SRU) avait notamment déclaré : "Nous ne laisserons pas l'Ecosse être la victime collatérale d'une décision prise à la hâte", laissant planer la menace d'un recours devant les tribunaux en cas d'annulation du match en raison du typhon Hagibis. En retour, les Écossais avaient essuyé de sérieuses critiques, de la part de World Rugby mais aussi de leurs adversaires du jour japonais.

Les Ecossais souhaitaient donc jouer leur qualification sur le terrain mais ils s'étaient déjà quasiment sabordés dès l'entame de la seconde période. Où ils accusaient un retard de 21 points (28-7) après avoir encaissé leur quatrième essai, signé Kenki Fukuoka. Ils ne sont pas parvenus à le combler et à rééditer leur "remontada" réalisée en Angleterre dans le dernier Tournoi des six nations, où ils étaient menés 31-0 avant de concéder le match nul (38-38).

Les Ecossais partaient de trop loin

Dimanche, les Ecossais ne sont revenus qu'à sept longueurs après deux essais coup sur coup de WP Nel (50) et Zander Fagerson (56). Mais ils partaient de trop loin après avoir subi les vagues et la vitesse nippones, symbolisées par les deux flèches sur les ailes, Fukuoka et Kotaro Matsushima, alignées par le Néo-Zélandais Jamie Joseph. Ce sont eux qui ont remis le Japon en ordre de marche après l'essai précoce encaissé (Russell, 7): Fukuoka, d'une splendide passe après contact à la limite de l'en avant, alors qu'il était quasiment au sol, a trouvé Matsushima (18e, 7-7).

Le premier a ensuite inscrit deux essais (40e et 43e, donc), alors que le second a dynamité la défense écossaise pour initier le deuxième essai, marqué par Keita Inagaki (26) après trois passes après-contact. De séduisant, le Japon est ensuite passé à résilient dans la dernière demi-heure pour résister aux assauts écossais. Soutenu par toute une enceinte éructant aux plaquages des siens, comme à la pénalité cruciale (68e) puis au ballon récupéré à une minute de la fin, dans les 22 mètres. Le Japon est en quarts et écrit son histoire.