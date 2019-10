Typhon Hagibis : au moins 11 morts au Japon, les secours sur le pied de guerre

Les soldats japonais s'activaient dimanche pour porter secours aux habitants piégés par les nombreuses inondations provoquées par le puissant typhon Hagibis, qui a tué au moins 11 personnes et fait plus d'une douzaine de disparus. Maisons submergées, glissements de terrain, cours d'eau en furie: la tempête chargée de pluies d'une intensité "sans précédent" a semé la désolation en traversant le centre et l'est Japon dans la nuit de samedi à dimanche.

Sept millions de Japonais ont reçu des consignes d'évacuation

Des habitants ont été ensevelis dans des glissements de terrain ou noyés dans leurs habitations ou dans des véhicules emportés par les eaux, parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière, à l'intérieur ou près d'une voiture. D'importantes inondations étaient signalées dans la région centrale de Nagano, où une digue a lâché, déversant les eaux de la rivière Chikuma sur une zone résidentielle dont les habitations ont été inondées jusqu'au premier étage.

Perchés sur leurs balcons, des habitants en détresse agitaient des serviettes à destination des hélicoptères de la chaîne de télévision publique NHK et des Forces japonaises d'autodéfense, tandis qu'un flot boueux grondait alentour. Quelque 7,3 millions de Japonais avaient reçu des consignes d'évacuation samedi après des précipitations record. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont suivi ces consignes, non obligatoires. Elles étaient accueillies dans des gymnases ou salles polyvalentes avec de la nourriture d'urgence, de l'eau et des couvertures.