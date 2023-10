Coupe du monde de rugby : la composition de l'Afrique du Sud pour affronter la France

Jacques Nienaber, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, a choisi d'associer le demi de mêlée Cobus Reinach et le demi d'ouverture Manie Libbok pour le quart de finale du Mondial-2023 face à la France dimanche, laissant la charnière Faf De Klerk-Handré Pollard sur le banc.

Autre changement notable dans l'équipe qui affrontera les Bleus au Stade de France, le poste de N.8 sera occupé par le vétéran Duane Vermeulen, 37 ans, préféré à Jasper Wiese, titulaire lors des matches de groupe face à l'Ecosse et l'Irlande et qui ne figure pas dans la liste des remplaçants.

"À la charnière, nous avons estimé que Cobus (Reinach) et Manie (Libbok) étaient les joueurs qui nous donnaient les meilleures opportunités par rapport à ce que va nous proposer la France", s'est justifié Nienaber vendredi. "En 8, on pense que Duane est aussi celui dont nous aurons besoin. La sélection a dépendu de l’adversaire".

Ces choix, celui de la charnière en particulier, lèvent le voile sur la stratégie que va utiliser l'Afrique du Sud en début de rencontre.

Une dose d'imprévisibilité

Alors que l'on pensait, qu'avec l'arrivée des matches à élimination directe, le directeur du rugby des Springboks Rassie Erasmus et Jacques Nienaber allaient s'en remettre au défi physique, à de l'occupation et à une défense agressive, une vieille recette à succès pour le rugby sud-africain, le duo a une nouvelle fois surpris.

En titularisant Libbok, pourtant contesté pour ses échecs répétés dans l'exercice des tirs au but depuis le début du tournoi, ils maintiennent face à la France, leur volonté affichée depuis le début de la compétition de ne pas réduire leur jeu qu'au seul défi physique, en lui agrégeant une dose d'imprévisibilité et une garantie de créativité également, assumant une prise de risque plus importante.

"Si nous regardons les minutes compilées par Handré Pollard sur l'année, ça ne fait qu'un match", a encore justifié Nienaber. "Il revient de blessure, tout doucement. S'il n'avait pas été blessé, ça aurait peut-être été différent car c'est un élément de grande qualité."

"Manie, c’est notre 10 qui est en forme en ce moment. On n’a perdu qu’un match avec lui comme titulaire cette année (face à l'Irlande lors du Mondial, 13-8). Il est très en forme et les performances de l’équipe sont meilleures quand il est là", a ajouté l'ancien entraîneur adjoint du Munster âgé de 50 ans.

Banc avec cinq avants

Enfin, le duo Erasmus-Nienaber a également pris tout le monde à contre-pied dans la composition de son banc de touche, abandonnant son fameux "7 avants pour 1 seul arrière" et l'assurance d'un "Bomb squad" en cours de match, pour un 5+3 beaucoup plus classique et équilibré. Outre De Klerk et Pollard, l'expérimenté Willie Le Roux, également champion du monde 2019 à l'arrière, est sur le banc au milieu de "seulement" cinq avants.

"Les gens regardent notre banc car on joue souvent avec les combinaisons", s'est défendu Nienaber. "De notre côté, on analyse l'adversaire et on réagit en fonction: ça peut être 7-1, 6-2... Là, on a estimé que le mieux était un 5-3. Quelle que soit la sélection, il y a des risques. 5-3, c'est ce qui en présente le moins. Ça nous semblait être la meilleure répartition pour affronter la France".

Outre Jasper Wiese passé de titulaire à hors du groupe, parmi les remplaçants ne figurent ni le centre Lukhanyo Am, rappelé pour pallier le forfait de l'ailier Makazole Mapimpi, ni Trevor Nyakane le pilier du Racing, poussé dehors par Vincent Koch, un ancien du Stade français.

"Depuis que l'aventure a commencé en 2020, le but est de gagner la Coupe du monde. Pourquoi y participerait-on, sinon ? On s'est préparé au mieux pour ça. Avec la configuration du tableau, on savait que ce serait la France ou la Nouvelle-Zélande en quart. Dans tous les cas, ça allait être difficile" a souligné Nienaber.