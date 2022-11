Coupe du monde 2022 : Mbappé à la chasse aux records face à la Tunisie ?

Match sans enjeu mais pas sans intérêt pour l'équipe de France ce mercredi. Opposés à la Tunisie à 16 heures, les hommes de Didier Deschamps ont déjà composté leur billet pour les 8ème de finale de la Coupe du monde. Ils sont également quasiment assurés de terminer en tête du groupe D.

De quoi permettre à Didier Deschamps d'opérer plusieurs changements dans son onze de départ afin d'offrir du temps de jeu à l'ensemble du groupe. Il pourrait néanmoins maintenir Kylian Mbappé dans sa composition de départ.

Il faut dire que la star du PSG n’aime pas s’économiser. Lancé à pleine vitesse, à la conquête de tous les records, il n’en a tout simplement pas le temps. A 23 ans, il a déjà égalé Zinedine Zidane au classement des buteurs tricolores avec 31 réalisations sous le maillot flanqué du coq.

Égaler Messi et Ronaldo

Pourtant, à en croire Didier Deschamps, Kylian Mbappé ne jure pas que par ses propres statistiques. "Kylian n'a pas d'égo", a questionné le sélectionneur tricolore devant les journalistes présents en conférence de presse. "Évidemment qu'il est important et qu'il est décisif mais il s'est toujours inscrit dans un cadre collectif. Son physique va très bien, pourquoi ne pas le ménager mais apparemment le problème ce serait son égo. Est ce que son égo vaudrait qu'il joue ? Qu'est ce que vous en savez ?"

Didier Deschamps n’en dira pas davantage et refuse de distinguer Kylian Mbappé du reste du groupe. Difficile toutefois de considérer la pépite tricolore comme un joueur lambda. Meilleur buteur du championnat de France, co-meilleur réalisateur de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé continue d'écrire son histoire dans la plus prestigieuse des compétitions. Déjà deuxième buteur tricolore de l'histoire en Coupe du monde avec sept réalisations, il pourrait ce mercredi - et à seulement 23 ans - égaler Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. A ce rythme-là, il sera bientôt sans égal.