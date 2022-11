Coupe du monde 2022 : pourquoi les derniers matches de groupe se jouent en même temps ?

Vous avez peut-être été surpris en allumant votre télévision ce mardi matin. À partir du 29 novembre, plus aucun match de groupe de la Coupe du monde au Qatar ne se dispute le matin à 11 heures et 14 heures, heures de Paris. Dorénavant, les matches d'un même groupe se déroulent en même temps, soit à 16 heures à l'image d'Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar dans la poule A, soit à 20 heures, ce qui oblige les téléspectateurs à choisir leur rencontre ou à zapper entre les deux pour tenter de ne manquer aucune action.

Ce sera également le cas pour le groupe D, celui de la France, où les Bleus retrouveront la Tunisie ce mercredi à 16 heures, au même horaire que l'autre match du groupe opposant l'Australie au Danemark.

Éviter les arrangements

En réalité, la Fifa demande aux organisateurs du Mondial de programmer les matches de la troisième et dernière journée d'une poule en même temps (pour le Mondial au Qatar, à 16 heures ou à 20 heures, heure de Paris). La raison est simple : il s'agit de respecter une équité sportive pour éviter tout arrangement. En faisant jouer les rencontres au même moment, la Fifa réduit la possibilité d'une entente entre deux équipes qui pourraient toutes les deux se qualifier grâce à des résultats adéquats.

Cela a d'ailleurs été le cas lors de la Coupe du monde 1982, entre l'Allemagne de l'Ouest (RFA) et l'Autriche dans une rencontre surnommée "le match de la honte". La veille, l'Algérie s'était imposée 3 buts à 2 contre le Chili, et pouvait prétendre à une qualification dans le groupe 2. Toutefois, si l'Autriche était quasiment certaine de se qualifier le lendemain, quelque soit son résultat contre la RFA, cette dernière avait besoin d'une victoire avec un ou deux buts d'écart pour filer au second tour de la compétition. Le résultat du match, 1-0 pour l'Allemagne de l'Ouest, contentait alors les deux nations et éliminait de fait l'Algérie.

C'est donc pour éviter ce type d'arrangement que les derniers matches de groupe se disputent en même temps. Si les téléspectateurs se voient obliger d'utiliser leur télécommande pour tenter de ne rien manquer, les envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar feront le point sur les deux rencontres du soir pour tenir informés tous les fans de football en temps réel.