Coupe du monde 2022 : entre victoires et bonne ambiance, les Bleus sont tout sourire

Au Qatar, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ils se préparent à affronter la Tunisie ce mercredi. Il s'agit de la troisième et dernière journée de phase de groupes. Le coup d'envoi sera donné à 16 heures. Pour le moment, le parcours de l'équipe de France enregistre un sans faute. Pourtant, entre les blessures et les forfaits, ce n'était pas gagné. Mais le groupe s'est révélé soudé et il évolue dans une ambiance des plus sereines. "Hier soir à l'entraînement, c'était vraiment agréable de les voir, bien entendu, s'entraîner sérieusement, mais aussi chahuter", a déclaré le patron du football français, Noël Le Graët. "Il y a une équipe qui s'est trouvée."

Les Bleus le moral gonflé à bloc

Tous les témoignages concordent : il n'y a pas de conflits de générations ou de statuts comme par le passé. Puis il y a eu ce moment où les joueurs ont chanté et dansé sur "Freed from Desire", le tube de Gala, après la rencontre France-Danemark qui a eu lieu ce samedi. Un moment fédérateur et peut-être fondateur.

"Je l'entendais dans le vestiaire, on s'est tous regroupés au milieu, mais c'est sûr que ça montre aussi le groupe qu'on est et la joie de vivre qu'il y a dedans", raconte le milieu de terrain Jordan Veretout. Le groupe des Bleus a reçu ce week-end la visite des familles et des amis. Les leçons des précédentes compétitions, très verrouillées, ont été retenues. C'est avec le moral gonflé à bloc que les Bleus affronteront la Tunisie samedi après-midi.