Coupe du monde 2022 : pourquoi appelle-t-on «crunch» les matches entre la France et l'Angleterre ?

Un "crunch" version ballon rond. La France défiera l'Angleterre samedi soir à 20 heures en quarts de finale du Mondial au Qatar. Un match qui sera à vivre en intégralité dans Europe 1 Sport et qui comportera une certaine saveur : celle de la rivalité entre les Anglais et les Français, surtout connue dans le monde du rugby.

Cette opposition également surnommée le "crunch" a plusieurs origines. Par pure traduction de l'anglais au français, ce terme signifie "craquement" ou encore "crissement". Mais il prend une toute autre signification lorsque l'on évoque une rencontre sportive entre les deux nations.

Dans la presse britannique

Historiquement, ce serait la presse britannique qui aurait rendu célèbre ce terme au début des années 1980. Le journal The Irish Times l'aurait employé dans plusieurs de ses articles pour caractériser les matches de rugby opposant le XV de France à celui du XV de la Rose. Derrière ce mot, les journalistes espéraient faire monter la pression chez les deux nations pour donner lieu à un match riche en intensité.

Le "crunch" est donc employé pour évoquer le duel acharné entre l'Angleterre et la France. Mais d'autres explications sur l'origine de cette expression circulent et notamment celle d'un match qui aurait eu lieu en 1906 à Paris, au Parc des Princes, entre les deux pays.

Il s'agissait alors du match pour déterminer la suprématie de l’hémisphère nord. Malheureusement, la France est battue lourdement 35 à 8 par ses voisins. Depuis cette rencontre, l’opposition aurait été affublée de cette dénomination qui sent la poudre. Et même si les historiens s'affrontent sur la date exacte de l'émergence du terme "crunch", l’expression est désormais inscrite dans le marbre pour l’éternité. Et la rivalité également, elle qui sera bien présente samedi soir lors du quart de finale du Mondial 2022 entre la France et l'Angleterre.