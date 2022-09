Mondial de rugby 2023 : la mise à pied d'Atcher était «une nécessité», affirme Oudéa-Castéra

Invitée sur Europe 1 Sport, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra est revenue sur la mise à pied du directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023 Claude Atcher. "On avait été bien sûr très préoccupés par ce qui était ressorti fin juin", explique la ministre au micro de Virginie Phulpin et de Jacques Vendroux. "J’avais aussitôt décidé d’enclencher deux enquêtes, une enquête interne du Comité d’éthique de la structure et une autre de l’inspection du travail."

"Des conclusions préoccupantes"

Le 18 août dernier, le comité d'éthique a rendu son rapport à la ministre. En ressortaient "des conclusions préoccupantes sur les modes de management de Claude Atcher". Au global, "un sentiment d'une équipe en détresse", un "climat social social présenté comme délétère", et une "crise aiguë de confiance", énumère la ministre des Sports. La situation était telle qu'il y avait des "risques psychosociaux" et des "risques de départs", précise Amélia Oudéa-Castéra sur Europe 1. Pour la ministre, il y avait une "nécessité" de procéder à une mise à l'écart de Claude Atcher, en attendant les conclusions de l'inspection du travail", qui arriveront "courant septembre".

Vendredi, à 8 heures, un conseil d'administration se tiendra au sein du Groupement d'intérêt public (GIP) 2023 pour ratifier cette mise à pied conservatoire, annonce la ministre sur Europe 1. Par la suite, le rapport de l'inspection du travail "nous conduira à prendre nos responsabilités, avec la Fédération française de rugby et le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), qui sont les deux autres membres fondateurs du GPI".

Une mise à pied immédiate

Fin juin, le quotidien sportif L'Équipe avait publié des témoignages accablants sur le malaise social profond au sein du GIP. Car derrière cette mise à pied, beaucoup de souffrances pour les salariés du GPI France 2023 qui préparent cet événement", rappelle la ministre au micro d'Europe 1. Le ministère des Sports avait donc décidé de mettre Claude Atcher à pied "à titre conservatoire avec effet immédiat, pendant le temps nécessaire à la clôture de l'enquête menée actuellement par l'inspection du travail".

C'est désormais le directeur général adjoint du GIP, Julien Collette, qui est à la tête du groupe.