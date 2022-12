Coupe du monde 2022 : quatre bonnes raisons pour les Bleus de ne pas sous-estimer le Maroc

C'est une affiche pour le moins inattendue en demi-finale d'un Mondial. La France et le Maroc s'affrontent ce mercredi pour une place en finale de l'édition 2022 au Qatar, face au vainqueur de l'autre demi-finale opposant la Croatie à l'Argentine. Sur le papier, la rencontre semble déséquilibrée entre le double champion du monde et une équipe dans le dernier carré pour la première fois de son histoire.

Si les Marocains peuvent accuser le coup physiquement, après deux derniers matches éreintants, il existe néanmoins des arguments qui incitent les Bleus à ne pas sous-estimer leurs adversaires mercredi. Europe 1 énumère quatre bonnes raisons de ne pas prendre ce match à la légère.

Une équipe qui a sorti des favoris au titre

D'abord, les Lions de l'Atlas ne sont pas arrivés en demi-finale par hasard. Sur leur parcours, les hommes du sélectionneur Walid Regragui ont croisé la route d'adversaires coriaces, contre lesquels ils n'ont pas perdu. Cela a d'abord commencé par un match nul solide contre la Croatie, aujourd'hui à nouveau demi-finaliste, en ouverture (0-0), avant une victoire pleine de panache contre la Belgique (2-0), pourtant troisième nation en 2018. Les Marocains se sont même octroyés la première place de leur groupe F relevé en gagnant face au Canada (2-1).

C'est forts de cette performance déjà remarquable que les Lions de l'Atlas ont éliminé successivement l'Espagne, l'un des grands favoris au titre mondial, en huitièmes de finale aux tirs au but (0-0, 3-0 t. a. b.), puis le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts de finale (1-0). Deux succès retentissants face à de grandes équipes, avant de défier la France en demi-finale.

Quasiment aucun but encaissé durant le Mondial

Ces victoires de prestige ont été acquises en grande partie grâce à une défense solide. Alors que les Bleus ont encaissé un but à chaque rencontre, les Marocains n'ont concédé, sur l'ensemble du tournoi, qu'un seul petit but face au Canada. Et encore, il s'agit d'un but contre son camp inscrit par le défenseur Nayef Aguerd. La Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal n'ont pas réussi à faire trembler les filets de la cage marocaine.

Ce presque sans faute est aussi en grande partie dû aux bonnes prestations du gardien de but du FC Séville, Yassine Bounou, devenu l'un des grands héros de l'équipe du Maroc. Ses derniers arrêts de classe internationale face au Portugal en font un dernier rempart qui va être difficile à franchir mercredi pour l'attaque tricolore.

Un immense soutien populaire

Avantage cette fois plus extra-sportif pour le Maroc : il s'agit, de loin, de l'équipe la plus soutenue dans cette fin de Coupe du monde. En plus de leurs supporters venus en nombre, les Marocains comptent désormais sur un immense soutien populaire en tant que dernière équipe africaine encore en lice dans ce Mondial au Qatar, sur la péninsule arabique.

Un soutien incandescent qui permet aux Lions de l'Atlas de jouer quasiment à domicile, dans une ambiance bouillante. Un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour Didier Deschamps.

Des joueurs qui connaissent bien le foot français

Enfin, les joueurs marocains connaissent bien le football français car beaucoup évoluent, ou ont évolué, dans le championnat de France de Ligue 1. C'est le cas notamment du défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, qui a noué une amitié proche avec la star française Kylian Mbappé. On peut également citer le milieu Sofiane Boufal, formé au SCO d'Angers et passé par le Losc en 2015-2016.

Autour de leur meilleur joueur, le milieu de Chelsea Hakim Ziyech, les Lions de l'Atlas possèdent les cartes en main pour tenter de bousculer l'équipe de France. Les joueurs marocains "vont donner leur vie sur le terrain pour ne pas perdre", insiste Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1 et ancien président du PSG. Aucun relâchement ne sera donc permis pour les hommes de Didier Deschamps.