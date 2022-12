Coupe du monde 2022 : cinq choses à savoir sur la demi-finale France-Maroc

J-2 avant la demi-finale de Coupe du monde tant attendue entre la France et le Maroc, à suivre en direct sur Europe 1. Samedi dernier, les deux nations se sont qualifiées pour le dernier carré de la compétition au Qatar. Si les Bleus ont dominé les Anglais (2-1), les Lions de l'Atlas, eux, sont venus à bout du Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0). À quelques jours de la rencontre, que faut-il savoir sur la confrontation ? Deux effectifs qui se connaissent bien, un parcours historique pour le Maroc, une première lors d'un Mondial… Europe 1 revient sur les cinq choses à connaître avant le choc France-Maroc.

Le Maroc, premier pays africain en demi-finale de Coupe du monde

La 22e édition de la Coupe du monde, la première organisée dans un pays arabe, le Qatar, sourit aux joueurs de Walid Regragui, qui défieront mercredi prochain pour une place en finale la France, victorieuse de l'Angleterre. Le Maroc a réalisé l'exploit samedi dernier en battant le Portugal, une victoire historique pour le continent africain. Les Marocains sont donc les premiers à se hisser dans le dernier carré d'un Mondial. Avant eux, seules trois nations africaines avaient atteint les quarts de finale : le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010).

France-Maroc, une première en Coupe du monde

Si une demi-finale de Coupe du monde est une première pour le Maroc, affronter les Bleus lors d'un mondial l'est aussi. Il n'y a eu que cinq confrontations dans toute l'histoire entre la France et les Lions de l'Atlas. La sixième, qui aura lieu mercredi prochain (20 heures), sera la première lors d'une compétition officielle. Jusqu'ici, le bilan reste favorable à la sélection tricolore : trois victoires, un match nul et un autre gagné par le Maroc aux tirs au but. Le dernier duel entre les deux nations remonte à 2007. Les Marocains avaient réussi à accrocher les Bleus (2-2) sur la pelouse du Stade de France.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde 2022 : tout un peuple derrière le Maroc pour affronter les Bleus

La grande amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi

Tous deux évoluent au PSG. Dans le club de la capitale française, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi s'entendent parfaitement et ont fini par créer une forte amitié. Il n'est pas rare de les voir célébrer leurs buts ensemble. Et pendant ce Mondial 2022, ils se sont tous les deux envoyés des clins d'œil. Le Marocain a lancé les hostilités avec sa célébration après son pénalty décisif qui a qualifié les siens face à l'Espagne. Après avoir réalisé une superbe panenka, Achraf Hakimi a imité une danse "pingouin" pour célébrer la qualification du Maroc. Un geste en hommage au buteur français.

La star des Bleus n'a pas tardé à réagir. Face à la Pologne, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et permis à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale. Lors de la célébration de l'un de ses buts, le numéro 10 tricolore a célébré sa réalisation avec un genou au sol et un pouce collé au bout du nez. Un geste connu des supporters du PSG puisque les deux joueurs l'ont déjà emprunté en Coupe de France face à Lorient le 3 avril dernier. L'amitié entre les deux hommes est bien connue et la visite de Kylian Mbappé à son coéquipier parisien le confirme. Pendant la compétition, le Français s'est rendu à l'hôtel du Maroc afin de saluer Achraf Hakimi.

Olivier Giroud et Walid Regragui, souvenirs grenoblois

Cette demi-finale entre la France et le Maroc est le moment pour Olivier Giroud et Walid Regragui de se retrouver. Deux hommes, deux postes différents, et pourtant ils ont bien évolué ensemble du côté de Grenoble. L'un est le meilleur buteur des Bleus à 36 ans avec 53 buts, l'autre est âgé de 47 ans et est le sélectionneur du Maroc. Il serait exagéré de dire que les deux hommes se connaissent parfaitement. Pourtant, ils ont évolué sous le même maillot à Grenoble pendant quelques semaines en 2008. L'aventure sera de courte durée puisque le numéro 9 des Bleus a rejoint le Tours FC. Les deux hommes ont seulement pu disputer un mi-temps ensemble lors d'un match amical contre Strasbourg avant qu'Olivier Giroud ne rejoigne les Tourangeaux.

Bravo les Bleus et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur !

Bravo également au Maroc et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club !



Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2.



@vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

Yassine Bounou, la muraille

Première équipe africaine à atteindre les demi-finales au Mondial, le Maroc s'appuie sur une défense solidaire, malgré les pépins physiques (Aguerd et Noussair Mazraoui ont déclaré forfait pour le quart de finale), et un gardien en état de grâce, Yassine Bounou. Les hommes de Regragui n'ont encaissé qu'un seul but dans cette compétition, contre le Canada en phase de groupes (victoire 2-1). Et encore, celui-ci a été marqué contre leur camp par Aguerd. Vainqueurs 2-0 de la Belgique, les Marocains ont aussi tenu en échec la Croatie (0-0), vice-championne en titre, pour terminer en tête du groupe F.

Chez les Bleus, au contraire, la défense n'est pas infranchissable. Les hommes de Didier Deschamps ont encaissé un but lors de chacune de leurs rencontres (cinq au total). L'équipe de France devra donc trouver la bonne stratégie pour franchir le mur Yassine Bounou, héros de tout un peuple depuis le début de la compétition. Quant à Hugo Lloris, il devra une fois de plus montrer tout l'étendu de son talent et de son expérience, comme il l'a fait face aux Anglais et à son ami, Harry Kane.